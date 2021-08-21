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Владимир Путин анонсировал видеоконференцию лидеров стран ОДКБ

  /   Обновлено: 21 августа 2021 13:46
Политика
Владимир Путин анонсировал видеоконференцию лидеров стран ОДКБ
Global Look Press  /  Kremlin Pool

Москва, 21 августа. Лидеры стран ОДКБ проведут видеоконференцию. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с коллегой из Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

Российский лидер рассказал, что совещание состоится 23 августа. Главным вопросом станет безопасность на фоне ситуации в Афганистане.

«Мы в понедельник, надеюсь, соберемся в режиме видеоконференции в рамках ОДКБ, просто сверим часы», — сказал Путин.

Ранее Владимир Путин провел встречу с канцлером Германии Ангелой Меркель. В ходе переговоров он сообщил, что движению «Талибан»1 (террористическая организация, запрещенная в России) удалось взять под контроль практически весь Афганистан.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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Казахстан путин россия одкб
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