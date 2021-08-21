Травля на фоне скандалов обернулась для Макеевой нервным срывом

Москва, 21 августа. Актриса Анастасия Макеева, угодившая в больницу, раскрыла подробности своего состояния. У знаменитости был нервный срыв на фоне скандалов.

На протяжении нескольких месяцев актриса конфликтует с бывшей женой супруга Романа Малькова. Светлана Малькова обвиняет звезду кино чуть ли не во всех смертных греха и ходит по шоу, грубо высказываясь о Макеевой. Видимо, актриса не смогла справиться с постоянным стрессом. Переживания обернулись для нее нервным срывом.

«Нервный срыв и, как следствие, кровоизлияние в голосовой связке. Больницы, уколы, аптеки», — написала 39-летняя Анастасия Макеева на своей странице в Instagram.

По словам звезды, ее адвокаты собирают все справки по вызовам скорых. Как отметила Макеева, это не первое ее попадание в больницу. Травля отразилась и на сыне Малькова, которого унижают в социальных сетях, указала кинодива. Более того, артистке поступают угрозы расправы.

Анастасия Макеева регулярно сталкивается с негативом в социальных сетях. Очередную порцию гнева она получила от интернет-пользователей после трогательного поста, адресованного мужу.