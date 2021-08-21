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Военнослужащие Минобороны РФ за лето построили семь мостов в Тульской области
Общество
Военнослужащие Минобороны РФ за лето построили семь мостов в Тульской области
фото пресс-службы Правительства Тульской области  / 

Тула, 21 августа. Очередной новый мост в Тульской области появился благодаря военнослужащим Министерства обороны РФ. Сдана в эксплуатацию переправа через реку в Веневском районе региона. Этот мост — уже седьмой, построенный силами военного ведомства страны на территории Тульской области за нынешнее лето.

Все сооружения возводились в сельской местности. ФАН подробно рассказывал о ходе работ. Автомобильные мосты могут выдержать не только транспортные средства, но и сельхозтехнику. При этом все работы выполнены с опережением графика.

«Личным составом 462-го отдельного мостового батальона и 299-го отдельного дорожно-комендантского батальона с честью сдан экзамен на профессиональную выучку и мастерство. Такое зримое единство армии и народа круглый год обеспечило транспортное сообщение между социально-значимыми объектами и районами области в 56-ти населенных пунктах, где проживают почти 25 тысяч человек», — заявил присутствовавший на торжественном вводе седьмого построенного за лето моста в Тульской области заместитель министра обороны РФ Дмитрий Булгаков.

Военнослужащие Минобороны РФ за лето построили семь мостов в Тульской области
фото пресс-службы Правительства Тульской области  / 

Новые мосты рассчитаны на круглогодичное использование. Местные специалисты обустроили к ним удобные подъезды.

«Эти мосты имеют огромное значение для жителей близлежащих населенных пунктов. Они также значительно уменьшат время прибытия экстренных служб. Спасибо Министерству обороны России, лично Сергею Кужугетовичу Шойгу и Дмитрию Витальевичу Булгакову за своевременную помощь! Мы рассчитываем, что в ближайшие годы сотрудничество с Министерством обороны, в том числе и в наведении мостов, будет продолжено», — поблагодарил военное ведомство губернатор Тульской области Алексей Дюмин.

За последние три года благодаря Минобороны РФ туляки получили 26 мостовых сооружений. Их общая протяженность свыше 1250 погонных метров.

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