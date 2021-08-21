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Брат сбежавшего президента Афганистана присягнул на верность талибам

  /   Обновлено: 21 августа 2021 13:29
Политика
Брат сбежавшего президента Афганистана присягнул на верность талибам
flickr.com  /  @Ahson Wardak

Кабул, 21 августа. Брат сбежавшего президента Афганистана Хашмат Гани присягнул на верность движению «Талибан»1 (террористическая организация, запрещенная в России).

Ситуация в Афганистане обострилась на фоне вывода американских войск из республики. Президент Афганистана Ашраф Гани сбежал из страны, а его брат Хашмат Гани присоединился к талибам.

Ранее сообщалось, что беглый афганский лидер заявил о намерении вернуться в Кабул. Однако посольство Афганистана в Таджикистане публично призвало Интерпол задержать Гани.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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