Брат сбежавшего президента Афганистана присягнул на верность талибам

Кабул, 21 августа. Брат сбежавшего президента Афганистана Хашмат Гани присягнул на верность движению «Талибан»1 (террористическая организация, запрещенная в России).

Ситуация в Афганистане обострилась на фоне вывода американских войск из республики. Президент Афганистана Ашраф Гани сбежал из страны, а его брат Хашмат Гани присоединился к талибам.

Ранее сообщалось, что беглый афганский лидер заявил о намерении вернуться в Кабул. Однако посольство Афганистана в Таджикистане публично призвало Интерпол задержать Гани.

1 Организация запрещена на территории РФ.