Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
21 августа 14:06
14:02
Экономика
Четыре страны лидируют по инвестициям в производство водорода
14:01
Общество
В Казанском Кремле открылась выставка художественных работ Сергея Шойгу
14:01
Общество
Врач Шунков рассказал о вакцинации от коронавируса при хронических заболеваниях
14:00
Происшествия
Летевший в Москву лайнер подал сигнал бедствия над Тамбовской областью
14:00
Армия
Бойцы ЗВО построили пять автодорожных мостов в Тульской области в рамках учений
13:59
Общество
Мигрант из США назвал натуральный напиток, который одинаково любят русские и американцы
13:58
Шоу-бизнес
Певица МакSим не подтвердила новость о скором возвращении на сцену
13:47
Общество
Диетолог Белоусова пояснила, как правильно собирать, покупать и заготавливать грибы
13:45
Происшествия
Члены казанской ОПГ получили тюремные сроки за ошибочное избиение прохожих
13:45
Общество
Военнослужащие Минобороны РФ за лето построили семь мостов в Тульской области
Все новости

Американец объяснил, почему все пять лет жизни в России ищет бабушек на лавочке у подъезда
Общество
Американец объяснил, почему все пять лет жизни в России ищет бабушек на лавочке у подъезда
Инфореактор  /  Карпова Екатерина

Москва, 21 августа. Бабушки на скамейках у подъездов уже много лет являются актуальным поводом для шуток даже у самих россиян, обратил внимание живущий в РФ американец.

Женщины на лавках считаются одним из главных российских стереотипов, однако за пять лет жизни в этой стране иностранцу пока не удалось познакомиться с ним лично. Бабушки собираются у подъездов, чтобы обсудить актуальные вопросы, а также всех соседей во дворе. Они всегда знают все обо всех, из них получились бы отличные шпионы, пошутил американец.

«Думаю, что в этом случае полезными окажутся знания «бабушек у подъезда». Они легко пойдут на контакт, а после выдадут все тайны жителей двора», — обратил внимание мужчина на площадке «Яндекс.Дзен».

Иностранец признался, что приехал в Россию познавать душу граждан этой страны. По его словам, если ему представится такая возможность, он обязательно попробует завести диалог с бабушками на лавке.

Проживающий в России американец Томас Халберт поделился своим наблюдением об отличительной черте характера русских людей. По его мнению, жители этой страны быстро забывают о ссорах и не держат зла на обидчика.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Американец объяснил, почему все пять лет жизни в России ищет бабушек на лавочке у подъезда
бабушки американец стереотипы
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru