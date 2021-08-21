Американец объяснил, почему все пять лет жизни в России ищет бабушек на лавочке у подъезда

Москва, 21 августа. Бабушки на скамейках у подъездов уже много лет являются актуальным поводом для шуток даже у самих россиян, обратил внимание живущий в РФ американец.

Женщины на лавках считаются одним из главных российских стереотипов, однако за пять лет жизни в этой стране иностранцу пока не удалось познакомиться с ним лично. Бабушки собираются у подъездов, чтобы обсудить актуальные вопросы, а также всех соседей во дворе. Они всегда знают все обо всех, из них получились бы отличные шпионы, пошутил американец.

«Думаю, что в этом случае полезными окажутся знания «бабушек у подъезда». Они легко пойдут на контакт, а после выдадут все тайны жителей двора», — обратил внимание мужчина на площадке «Яндекс.Дзен».

Иностранец признался, что приехал в Россию познавать душу граждан этой страны. По его словам, если ему представится такая возможность, он обязательно попробует завести диалог с бабушками на лавке.

Проживающий в России американец Томас Халберт поделился своим наблюдением об отличительной черте характера русских людей. По его мнению, жители этой страны быстро забывают о ссорах и не держат зла на обидчика.