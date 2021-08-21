Путин встретился с президентом Казахстана в Кремле

Москва, 21 августа. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл в Кремль на встречу с российским коллегой Владимиром Путиным.

Токаев на встрече с президентом РФ заявил, что Казахстан и Россия являются союзниками, а двусторонние отношения успешно развиваются. Также Токаев уточнил, что надеется на проведение межрегионального форума России и Казахстана в октябре.

Ранее Кремль анонсировал темы переговоров Путина и Токаева. Сообщалось, что Путин обсудит с президентом Казахстана ситуацию в Афганистане.