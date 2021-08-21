Обитателям брянского зоопарка устроят арбузный день

Брянск, 21 августа. Посетители зоопарка, расположенного возле Кургана Бессмертия, получат возможность угостить его обитателей. Для питомцев устроят арбузный день.

О событии сообщили сотрудники зоопарка на своей официальной странице в социальной сети «ВКонтакте». В этот день все желающие смогут принести кусочки арбузов и отдать их работникам учреждения, которые потом передадут гостинец животным. Церемония угощения питомцев начнется 23 августа в 18:00.

Чтобы обитатели зоопарка точно остались довольны, арбузы надо принести свежие и сладкие. О том, как выбрать самую вкусную и спелую полосатую ягоду, сайту 360tv.ru рассказала нутрициолог Ирина Писарева.