Девелоперов в России призвали активнее продвигать льготную семейную ипотеку

Москва, 21 августа. Активнее продвигать программу льготной семейной ипотеки призвал российских девелоперов замминистра строительства и ЖКХ Никита Стасишин.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин ранее сообщил, что семейная ипотека продлевается до 2023 года. Лимит средств на выдачу кредитов увеличен кабмином более чем в два раза — до 1,7 трлн рублей. Оформить кредит на жилье под 6% могут родители как двух и более детей, так и те, у кого родился первый ребенок.

«После изменения условий программы льготной ипотеки объем спроса сократился. Но сейчас люди не знают о программе при рождении первого ребенка с 1 января 2018 года», — отметил замглавы Минстроя Никита Стасишин.

Он заявил о необходимости заинтересовать программой россиян на приобретение жилья. Также разъяснительная работа должна быть направлена на то, чтобы потенциальные покупатели моли провести расчеты по кредиту.

Сенатор Валерий Рязанский указывал на то, что ипотека является хорошей возможностью для молодых семей получить собственное жилье. Нужно создавать для этого благоприятные условия, поскольку демографическая обстановка в стране сложная. К том уже речь идет о стимулировании активности строительной отрасли, цитирует его INFOX.

Между тем после ужесточения выдачи ипотеки темпы роста ипотечного кредитования по итогам июля замедлились до 2%, следует из обзора Центробанка.