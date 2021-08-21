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Все пункты обмена валюты в Кабуле прекратили работу

  /   Обновлено: 21 августа 2021 13:26
Экономика
Все пункты обмена валюты в Кабуле прекратили работу
Федеральное агентство новостей  /  Global Look Press / Stringer / Xinhua

Кабул, 21 августа. После прекращения работы Центрального банка Афганистана в столице не осталось официальных обменных пунктов.

После захвата столицы членами движения «Талибан»1 (организация признана террористической и запрещена в РФ) банковская система остановила работу. Об этом сообщает «Интерфакс». Валютный обмен происходил в рамках центра «Сарои Шахзода», его работники сообщают о готовности продолжить работу после восстановления функционирования местного регулятора.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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