Четыре улицы в центре Саратова остались без водоснабжения

Саратов, 21 августа. Сразу четыре улицы в центре города остались без холодного водоснабжения. Вода отключена в домах на квадрате улиц Радищева, Кутякова, Горького и Зарубина.



Восстановить водоснабжение коммунальщики обещают только к восьми часам вечера. Причина отключения — ремонтные работы после аварии городского водопровода.

«Ничего удивительного, воду у нас отключают постоянно. Очень неудобно, когда это происходит в выходной день. Обычно у нас подобные вещи происходит по будням, когда мы на работе. А сейчас вся семья дома, но без воды», — рассказала корреспонденту ФАН жительница улицы Каспийской Елена И.

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