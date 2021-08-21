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Четыре улицы в центре Саратова остались без водоснабжения

  /   Обновлено: 21 августа 2021 13:51
Происшествия
Четыре улицы в центре Саратова остались без водоснабжения
pixabay.com  / 

Саратов, 21 августа. Сразу четыре улицы в центре города остались без холодного водоснабжения. Вода отключена в домах на квадрате улиц Радищева, Кутякова, Горького и Зарубина.

Восстановить водоснабжение коммунальщики обещают только к восьми часам вечера. Причина отключения — ремонтные работы после аварии городского водопровода. 

«Ничего удивительного, воду у нас отключают постоянно. Очень неудобно, когда это происходит в выходной день. Обычно у нас подобные вещи происходит по будням, когда мы на работе. А сейчас вся семья дома, но без воды», — рассказала корреспонденту ФАН жительница улицы Каспийской Елена И.

Ранее 100-летний пенсионер пострадал во время сильного пожара в Саратове. Мужчину госпитализировали с ожогами.

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