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Фура насмерть задавила пешехода на трассе под Пензой
Происшествия
Фура насмерть задавила пешехода на трассе под Пензой
vologda-portal.ru  /  Администрация Вологды

Пенза, 21 августа. Невнимательный житель Пензенской области угодил под колеса большегруза, пересекая дорогу в неположенном месте. От полученных травм пешеход скончался до приезда бригады скорой помощи.

В отделении пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД УМВД России по Пензенской области ФАН сообщили, что трагедия произошла на 272-м километре дороги Тамбов — Пенза в 15:20. Фотографиями с места аварии очевидцы поделились в соцсетях.

Фура насмерть задавила пешехода на трассе под Пензой
Prt Scr vk.com  / СОВА ПЕНЗА АВТО

За рулем фуры марки Mercedes-Benz находился молодой водитель 1994 года рождения. По предварительным данным, погибший, мужчина 1990 года рождения, пытался перебежать дорогу перед многотонной машиной. Точные причины ДТП будут установлены в ходе проверки.

Ранее ФАН сообщал о страшной аварии под Новосибирском, в результате которой погибла 16-летняя девушка. За жизнь еще троих человек борются медики.

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