Врач года скончался от COVID-19 в Волгоградской области

Урюпинск, 21 августа. Под Волгоградом коронавирус унес жизнь известного в регионе травматолога Александра Синельщикова. 60-летний мужчина долгое время откладывал госпитализацию, надеясь избавиться от недуга в домашних условиях.

По данным регионального минздрава, в последние месяцы жизни Александр Синельщиков работал дистанционно, так как не мог обезопасить себя прививкой из-за обострения хронических заболеваний. Летом коронавирус диагностировали у членов семьи врача, а позже COVID-19 обнаружили и у него. Так как домашнее лечение не увенчалось успехом, вскоре медработник сам оказался пациентом в собственной больнице. Спустя полтора месяца лечения Александр Синельщиков скончался по причине острой сердечно-сосудистой патологии.

В последние годы жизни погибший возглавлял травматологическое отделение Урюпинской районной больницы. В 2018 году он был признан «Врачом года Волгоградской области» в номинации «Лучший травматолог-ортопед».

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