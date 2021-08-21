Крыша крупной гостиницы полыхает в Ульяновске

Ульяновск, 21 августа. В центре Ульяновска горит крыша гостиницы «Советская». Видеозапись, на которой запечатлены языки пламени и клубы густого дыма, очевидцы опубликовали в группе «ЧП Ульяновск» соцсети «ВКонтакте».

В пресс-службе регионального МЧС ФАН сообщили, что возгорание произошло примерно в 16:00 по местному времени. На место происшествия оперативно прибыли несколько пожарных расчетов. Уже через полчаса спасатели устранили открытое горение крыши здания.

«В 16:32 ликвидировано открытое горение. На месте продолжают работы сотрудники МЧС», — уточнили в министерстве.

В настоящее время движение автотранспорта у гостиницы восстановлено. Крыша продолжает испускать черный дым. Причина возгорания до сих пор неизвестна. Данных о пострадавших нет.

Ранее ФАН сообщал о страшном пожаре под Псковом, в огне которого погибли три человека. Возгорание произошло в гостевом доме, расположенном в деревне Подборовье-1.