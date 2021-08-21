Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
21 августа 18:45
18:45
Шоу-бизнес
Стас Барецкий рассказал, какую свадьбу намерен сыграть с Анастасией Ивлеевой
18:43
Происшествия
Прокуратура начала проверку после падения мотопараплана в Ивановской области
18:42
Происшествия
Транспортная прокуратура начала проверку после аварийной посадки самолета в Москве
18:42
Весь мир
Иордания планирует начать добычу медной руды в крупнейшем заповеднике
18:40
Политика
Эксперт указал, что надеется получить «Меджлис» от Украины после «Крымской платформы»
18:38
Политика
Посольство России предостерегло Великобританию от недружественных шагов
18:36
Общество
Меркель назвала имя желаемого преемника на посту канцлера ФРГ. События дня
18:32
Спорт
Давыдов объяснил неудачную игру клюшкой Ярослава Аскарова на МЧМ
18:29
Экономика
Эксперты заявили о приближении нефтяных котировок к «болевому порогу» бюджета
18:29
Экономика
Рост прогрессивного налога даст российскому бюджету более 3 трлн рублей
Все новости

Крыша крупной гостиницы полыхает в Ульяновске
Происшествия
Крыша крупной гостиницы полыхает в Ульяновске
pixabay.com  / 

Ульяновск, 21 августа. В центре Ульяновска горит крыша гостиницы «Советская». Видеозапись, на которой запечатлены языки пламени и клубы густого дыма, очевидцы опубликовали в группе «ЧП Ульяновск» соцсети «ВКонтакте».

В пресс-службе регионального МЧС ФАН сообщили, что возгорание произошло примерно в 16:00 по местному времени. На место происшествия оперативно прибыли несколько пожарных расчетов. Уже через полчаса спасатели устранили открытое горение крыши здания.

«В 16:32 ликвидировано открытое горение. На месте продолжают работы сотрудники МЧС», — уточнили в министерстве.

В настоящее время движение автотранспорта у гостиницы восстановлено. Крыша продолжает испускать черный дым. Причина возгорания до сих пор неизвестна. Данных о пострадавших нет.

Ранее ФАН сообщал о страшном пожаре под Псковом, в огне которого погибли три человека. Возгорание произошло в гостевом доме, расположенном в деревне Подборовье-1.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Крыша крупной гостиницы полыхает в Ульяновске
россия пожар мчс ульяновск огонь
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru