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В США восхитились достоинствами российского танка Т-80
Армия
В США восхитились достоинствами российского танка Т-80
wikipedia.org  /  Vitaly V. Kuzmin/CC BY-SA 3.0

Вашингтон, 21 августа. Разработанный в 70-х годах танк Т-80 продолжает использоваться не только в российской армии, но и в вооруженных силах других стран, пишет военный эксперт Марк Эпископос.

Причина столь долгого срока службы бронемашины заключается в уникальной надежности, огневой мощи и замечательной маневренности танков Т-80, сообщает Эпископос в своей статье для издания The National Interest, пересказ материала представлен «ПолитРоссией».

«Впечатляющее соотношение мощности и веса Т-80 сделало его более быстрым и экспоненциально более маневренным, чем танк Т-64, который он должен был заменить», — восхиnился достоинствами российского танка американский аналитик.

О востребованности Т-80 можно судить как по общему количеству выпущенных с конвейеров машин (около пяти тысяч), так и по их использованию в танковых частях ВС РФ по сей день, резюмирует обозреватель NI.

Ранее в руководстве Вооруженных сил Польши признали полное превосходство модернизированных российских танков над польскими бронемашинами. О резкой критике экс-президента США Дональда Трампа организации вывода американских войск из Афганистана, при которой в руки талибов попали «ракеты, танки и другое мощное вооружение», информировал «Царьград».

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танки т-80 ni
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