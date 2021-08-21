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NetEase: гиперзвуковое оружие России «нанесло удар» по бюджету США

  /   Обновлено: 21 августа 2021 13:04
Армия
NetEase: гиперзвуковое оружие России «нанесло удар» по бюджету США
airforce.com  /  U.S. Air Force

Пекин, 21 августа. Стремительное развитие российского гиперзвукового оружия поставило пентагон в роль догоняющего. К такому выводу пришли аналитики китайского издания NetEase.

Эксперты отмечают, что Россия значительно увеличила число испытательных пусков новейших гиперзвуковых ракет. В Москве осознают перспективность данного вида вооружения, поэтому прикладывают усилия для его дальнейшего развития, передает «ПолитРоссия».

«Россия стала одним из мировых лидеров в области гиперзвукового оружия», — говорится в публикации.

При этом гиперзвуковые ракеты делают бесполезными современные системы ПРО и ПВО стран НАТО и США. Пентагон задался целью догнать и перегнать Россию в сфере создания гиперзвуковых ракет. Однако подобные разработки влетают американцам в копеечку. Так, в 2022 году США планируют потратить четыре миллиарда долларов на разработку новых видов вооружений. Эксперты уверены, что создание российского гиперзвукового оружия, способного преодолеть любые системы противоракетной обороны, нанесло сокрушительный удар по бюджету США.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что гиперзвуковые ракеты «Циркон», а также зенитные ракетные комплексы С-500 «Прометей» в скором времени встанут на боевое дежурство. При этом глава государства подчеркнул, что новые образцы российского вооружения представляют собой настоящий сплав передовых технологий и инноваций, передает «Царьград».

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россия сша гиперзвуковое оружие
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