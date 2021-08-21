В бурятском психдиспансере недавно пресекли попытку побега осужденного

Улан-Удэ, 21 августа. Семь осужденных смогли сбежать из психбольницы в Новой Бряни. За два дня до этого была предпринята неудачная попытка побега из лечебного учреждения.

Инцидент произошел во время прогулки на территории специального двора. Один из пациентов резко побежал к забору. Преодолеть его он не смог — высота ограждения составляет четыре метра, сообщал Telegram-канал Mash.

Нынешний побег произошел, когда семь злоумышленников находились на втором этаже корпуса. Там на окнах не установлены решетки. Пациенты избили санитара, выбили окно и покинули территорию. На поиск и задержание брошены силы ОМОН и СОБРа.