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Влюбленность может способствовать лечению ряда болезней
Наука
Влюбленность может способствовать лечению ряда болезней
pixabay.com

Сидней, 21 августа. Лечение некоторых болезней может ускориться за счет состояния влюбленности, которое испытывает человек, выяснили австралийские ученые.

Чувство влюбленности провоцирует повышенную выработку окситоцина. Известно, что вещество также называют «гормоном любви». Оно участвует в формировании ряда нейронных связей. Если же окситоцина в организме не хватает, то возникают ментальные проблемы, раздражительность и тяга к деструктивному поведению, рассказали специалисты Университета Сиднея.

Во время влюбленности человек подвергается так называемой окситоциновой атаке, которая сказывается на работе различных систем и органов. Благодаря этому увеличивается эффективность иммунитета, также легче переносится стресс. Организм в таком случае в целом работает более эффективно, заключили исследователи.

Конфетно-букетный период со временем заканчивается в любых отношениях. Советы, как вернуть страсть в уже устоявшиеся отношения, дала психолог и сексолог Александра Миллер.

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