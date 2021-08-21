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Красноярский чиновник предстанет перед судом за взятку почти в 3 млн рублей
Происшествия
Красноярский чиновник предстанет перед судом за взятку почти в 3 млн рублей
Невские Новости  /  Степан Яцко

Красноярск, 21 августа. Экс-руководитель городского управления образования администрации Железногорска стал фигурантом дела о взяточничестве.

По данным СК, обвиняемый с 2016 по 2019 год брал от предпринимателя взятки, взамен он помогал коммерсанту в конкурсе на заключение договора на поставку продуктов для столовых дошкольных учреждений. Когда качество продукции стало сильно настораживать школы, чиновник не предпринимал никаких действий.

На время расследования был арестован автомобиль обвиняемого. Следователи передали уголовное дело в суд.

Преподаватель Уральского госуниверситета попался на поборах со студентов за хорошие результаты на экзаменах. Преступление расследует ФСБ, сообщало URA.RU.

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