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IT-специалист Чернов описал риски использования публичных сетей Wi-Fi

  /   Обновлено: 21 августа 2021 13:02
Экономика
IT-специалист Чернов описал риски использования публичных сетей Wi-Fi
pxhere.com  /  pxhere.com

Москва, 21 августа. Злоумышленники постоянно работают над новыми способами получения приватной информации, находящейся в телефонах людей.

Одним из слабых мест может стать слабая защищенность данных приложений, установленных на смартфон, рассказал в беседе с РИА Новости директор центра Solar appScreener компании «Ростелеком-Солар» Даниил Чернов. По его словам, подключение к публичным источникам интернета может быть опасно для персональных сведений.

«Если нужно войти в банковское приложение или другую программу, которая обрабатывает ценную информацию, не следует подключаться к публичным Wi-Fi», — объясняет он.

В противном случае злоумышленник может стать посредником при передаче информации и украсть личные, финансовые сведения или подделать транзакции, подчеркнул эксперт.

Обеспечение кибербезопасности становится темой обсуждения на самом высоком уровне. Договоренности президента России Владимира Путина и президента США Джо Байдена разъяснял депутат Государственной думы Олег Морозов.

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