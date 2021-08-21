IT-специалист Чернов описал риски использования публичных сетей Wi-Fi

Москва, 21 августа. Злоумышленники постоянно работают над новыми способами получения приватной информации, находящейся в телефонах людей.

Одним из слабых мест может стать слабая защищенность данных приложений, установленных на смартфон, рассказал в беседе с РИА Новости директор центра Solar appScreener компании «Ростелеком-Солар» Даниил Чернов. По его словам, подключение к публичным источникам интернета может быть опасно для персональных сведений.

«Если нужно войти в банковское приложение или другую программу, которая обрабатывает ценную информацию, не следует подключаться к публичным Wi-Fi», — объясняет он.

В противном случае злоумышленник может стать посредником при передаче информации и украсть личные, финансовые сведения или подделать транзакции, подчеркнул эксперт.

Обеспечение кибербезопасности становится темой обсуждения на самом высоком уровне. Договоренности президента России Владимира Путина и президента США Джо Байдена разъяснял депутат Государственной думы Олег Морозов.