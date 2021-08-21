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В NI рассказали, чем обернется бой ракетных крейсеров ВМФ РФ с американским флотом

  /   Обновлено: 21 августа 2021 12:59
Армия
В NI рассказали, чем обернется бой ракетных крейсеров ВМФ РФ с американским флотом
facebook.com  /  Минобороны РФ

Вашингтон, 21 августа. Российский ВМФ обладает кораблями с невероятным запасом ударного вооружения, это крейсера проекта 1144, полагает американский военный эксперт Марк Эпископос.

Тяжелые крейсера проекта 1144 «Орлан» были построены еще в СССР, часть из них продолжает нести службу в составе российского флота, пишет Эпископос в статье для издания The National Interest (NI), пересказ публикации представлен «ПолитРоссией». Данные военные корабли способны справиться с любым надводным противником, уверен аналитик.

«Эти линейные крейсера являются самыми крупными и тяжелыми надводными боевыми кораблями в мире. Этот класс способен перевозить три вертолета и развивать максимальную скорость до тридцати одного узла», — отмечает автор NI.

В последние годы Россия предпочитает строить фрегаты и корветы меньших размеров, чем огромные и устрашающие одним внешним видом «Орланы». Однако оснащение этих крейсеров ВМФ РФ новейшим ракетным вооружением делает их опасными соперниками, предупреждает эксперт. Бой «Орланов» с авианосцами США может обернуться уничтожением американских кораблей ввиду превосходства российских крейсеров в ударном и дальнобойном ракетном оружии, резюмирует Эпископос.

Ранее военный обозреватель «КП» Виктор Баранец назвал главное преимущество российского военного флота над американскими ВМС. О поступлении на вооружение ВМФ РФ трех атомных подводных ракетоносцев до конца 2021 года информировал «Царьград».

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вмф крейсера орлан 1144
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