Вашингтон, 21 августа. Российский ВМФ обладает кораблями с невероятным запасом ударного вооружения, это крейсера проекта 1144, полагает американский военный эксперт Марк Эпископос.

Тяжелые крейсера проекта 1144 «Орлан» были построены еще в СССР, часть из них продолжает нести службу в составе российского флота, пишет Эпископос в статье для издания The National Interest (NI), пересказ публикации представлен «ПолитРоссией». Данные военные корабли способны справиться с любым надводным противником, уверен аналитик.

«Эти линейные крейсера являются самыми крупными и тяжелыми надводными боевыми кораблями в мире. Этот класс способен перевозить три вертолета и развивать максимальную скорость до тридцати одного узла», — отмечает автор NI.

В последние годы Россия предпочитает строить фрегаты и корветы меньших размеров, чем огромные и устрашающие одним внешним видом «Орланы». Однако оснащение этих крейсеров ВМФ РФ новейшим ракетным вооружением делает их опасными соперниками, предупреждает эксперт. Бой «Орланов» с авианосцами США может обернуться уничтожением американских кораблей ввиду превосходства российских крейсеров в ударном и дальнобойном ракетном оружии, резюмирует Эпископос.

Ранее военный обозреватель «КП» Виктор Баранец назвал главное преимущество российского военного флота над американскими ВМС. О поступлении на вооружение ВМФ РФ трех атомных подводных ракетоносцев до конца 2021 года информировал «Царьград».