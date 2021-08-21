Николай Басков отреагировал на обвинения в адрес вышедшей из комы МакSим

Москва, 21 августа. Знаменитый певец Николай Басков поддержал пережившую кому исполнительницу МакSим. Артистку обвинили, что она пропиарилась на своей болезни.

Народный артист России не верит, что МакSим могла устроить шумиху вокруг своей болезни. При этом певец убежден, что для некоторых попадание в кому знаменитости стало шансом пропиариться на имени звезды.

«Я безумно рад, что МакSим наконец-то пошла на поправку. Кто-то на этом пиарился, а кто-то, действительно, волновался, переживал, может быть, даже сходил в церковь и поставил свечку за здравие», — приводят «Дни.ру» слова 44-летнего певца.

Певица уже находится дома, но продолжает лечение и восстанавливает силы. Многое для нее оказалось под запретом. В частности, артистка пока не может петь, пишет «Вечерняя Москва». Николай Басков надеется, что исполнительница хита «Знаешь ли ты» скоро вернется на сцену.

«Ведь после каких-то тяжелых моментов обязательно случаются и новый подъем, и новый виток!» — добавил именитый певец.

В середине июня МакSим попала в больницу после концерта. Состояние знаменитости стало резко ухудшаться, певицу подключили к аппарату искусственной вентиляции легких и ввели в медикаментозную кому. Поклонники моментально отреагировали на страшное событие и устроили флешмоб в поддержку знаменитости. В начале августа певица пришла в сознание и была выписана из клиники.