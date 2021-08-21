IIHF оплатит страховки игрокам клубов НХЛ для участия в квалификации к ОИ в Пекине

Цюрих, 21 августа. Игрокам клубов Национальной хоккейной лиги (НХЛ), которые примут участие в квалификационном турнире к Олимпиаде 2022 года, оплатят страховки.

Руководство Международной федерации хоккея на льду (IIHF) согласилось приобрести страховки игрокам НХЛ для участия в квалификации к зимней Олимпиаде в Пекине. Об этом проинформировал источник издания «Чемпионат».

«ИИХФ также согласилась приобрести дополнительную страховку для олимпийских квалификационных турниров для игроков НХЛ, у которых осталось менее двух лет по контракту НХЛ. Детали страховки, касающиеся таких дополнительных случаев, будут высланы каждому игроку по электронной почте к концу недели», — говорится в сообщении.

В IIHF эту информацию пока не подтверждали. Матчи заключительного раунда квалификации к Олимпиаде в Пекине пройдут с 26 по 29 августа. Турнир в Китае стартует 4 февраля 2022 года.

Ранее стало известно, что игроки клубов НХЛ смогут сыграть на Олимпиаде в Пекине. В 2018 году хоккеистам запретили принимать участие в турнире.