Россия проверяет информацию о приплывшем в Японию гражданине

Токио, 21 августа. Посольство РФ в Токио проверяет информацию о россиянине, который, по сведениям журналистов, попросил у властей Японии политического убежища.

Средства массовой информации сообщили, что гражданин России приплыл в Японию с курильского острова Кунашир.

Дипломатическое представительство РФ уведомило, что посольство и консульство находятся в тесном контакте с японскими властями по этому вопросу.

Японцы ранее объяснили, почему Токио стоит забыть о Курилах. Пользователи Сети напомнили, что острова принадлежат России по итогам Второй мировой войны.