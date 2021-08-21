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Россия проверяет информацию о приплывшем в Японию гражданине

  /   Обновлено: 21 августа 2021 13:03
Политика
Россия проверяет информацию о приплывшем в Японию гражданине
pixabay.com

Токио, 21 августа. Посольство РФ в Токио проверяет информацию о россиянине, который, по сведениям журналистов, попросил у властей Японии политического убежища.

Средства массовой информации сообщили, что гражданин России приплыл в Японию с курильского острова Кунашир.

Дипломатическое представительство РФ уведомило, что посольство и консульство находятся в тесном контакте с японскими властями по этому вопросу.

Японцы ранее объяснили, почему Токио стоит забыть о Курилах. Пользователи Сети напомнили, что острова принадлежат России по итогам Второй мировой войны.

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