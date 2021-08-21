Настя Каменских поделилась с поклонниками радостной новостью

Киев, 21 августа. Популярная певица Настя Каменских, недавно посетившая вечеринку по случаю беременности подруги, поделилась с поклонниками радостной новостью: на свет появился новый человек.

Артистка на своей странице в Instagram показала красивые фотографии с вечеринки украинской телеведущей Екатерины Осадчей. Звезда ТВ пригласила родных и близких на мероприятие по случаю скорого прибавления в семье. Настя Каменских решила показать поклонникам фото, но, как оказалось, немного опоздала: Осадчая уже стала матерью.

«Ребята! Не успела я выставить фотографии с красивенного babyshower, как Катя уже родила. Поздравляю с рождением еще одного сладкого ангелочка! Будем зацеловывать», — написала 34-летняя Каменских.

Поклонники знаменитости, зная о мечте певицы стать матерью, намекнули, что ей пора работать в этом направлении. Они призвали певицу и ее супруга, рэпера Потапа задуматься о рождении малыша.

«Настюша, желаю и вам в ближайшем будущем услышать слово мама... От души»; «Так и вы рожайте, многие совмещает работу и детей, как Катя»; «Настя, нужно было «заразиться беременностью». Посидела на месте беременной и сама»; «Настя, берите с Лешей пример и вперед курс на родительство», — написали интернет-пользователи в комментариях.

Настя Каменских вышла замуж за Потапа в 2019 году. У них начался роман во время работы в дуэте. От первого брака у музыканта есть сын Андрей. Новая жена артиста прекрасно ладит с наследником супруга.