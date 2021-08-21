Правоохранители задержали двух сбежавших из психдиспансера в Бурятии заключенных

Улан-Удэ, 21 августа. Двое осужденных, которые самовольно покинули психоневрологический диспансер, задержаны. Правоохранителям удалось их поймать на выезде из села Новая Брянь.

Задержанными оказались Александр Абрахимов и Жаргал Муханаев. Сейчас они находятся в отделе полиции Заиграевского района, сообщил ФАН источник в правоохранительных органах.

Сегодня в стенах психбольницы произошел погром и беспорядки. Осужденные напали на санитара с осколком стекла. Семь человек, которые проходили принудительное лечение, сбежали из клиники.

Местоположение остальных беглецов устанавливается. Известно, что сбежавшие не проявляют агрессии. У них были диагностированы такие заболевания, как шизофрения, умственная отсталость и расстройство личности.