Бывшая жена Александра Гордона вспомнила о его алкогольной зависимости

Москва, 21 августа. Юрист и общественный деятель Катя Гордон рассказала о пристрастии к спиртному своего бывшего супруга, журналиста и телеведущего Александра Гордона.

Гордон вспомнила о пагубной зависимости экс-мужа после его интервью Юрию Дудю. Юрист поделилась эмоциями от просмотра на своей странице в Instagram. По словам правозащитницы, все семь лет, что они были вместе с журналистом, ей приходилось "воевать с бутылкой".

«А с бутылкой был папенька, друзья и все те, которым был нужен веселый беспомощный добряк, отдающий пиджак и часы, поющий песни», — отметила Гордон.

Она также вспомнила, как пару лет назад пришла в павильон шоу «Мужское/Женское», чтобы предложить бывшему мужу новый совместный проект. Однако Гордон сидел в тот момент с бутылкой, а коллеги телеведущего грубо помешали его разговору с экс-супругой, написала юрист.

«Барановская пыталась захлопнуть дверь перед моим носом, а продюсер Валя обещала проехать меня танком, если я его заберу», — поделилась бывшая жена журналиста.

По мнению Гордон, друзья и коллеги ведущего «убили его, подливая ему пойло». Если журналисту понадобится помощь бывшей жены, то она готова отвести его в наркодиспансер.

В интервью Дудю Александр Гордон рассказывал, что однажды его чуть не убил гость программы «Мужское/Женское». Этот инцидент не попал в эфир, поскольку все произошло за кулисами.