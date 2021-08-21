Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
21 августа 14:04
14:02
Экономика
Четыре страны лидируют по инвестициям в производство водорода
14:01
Общество
В Казанском Кремле открылась выставка художественных работ Сергея Шойгу
14:01
Общество
Врач Шунков рассказал о вакцинации от коронавируса при хронических заболеваниях
14:00
Происшествия
Летевший в Москву лайнер подал сигнал бедствия над Тамбовской областью
14:00
Армия
Бойцы ЗВО построили пять автодорожных мостов в Тульской области в рамках учений
13:59
Общество
Мигрант из США назвал натуральный напиток, который одинаково любят русские и американцы
13:58
Шоу-бизнес
Певица МакSим не подтвердила новость о скором возвращении на сцену
13:47
Общество
Диетолог Белоусова пояснила, как правильно собирать, покупать и заготавливать грибы
13:45
Происшествия
Члены казанской ОПГ получили тюремные сроки за ошибочное избиение прохожих
13:45
Общество
Военнослужащие Минобороны РФ за лето построили семь мостов в Тульской области
Все новости

Бывшая жена Александра Гордона вспомнила о его алкогольной зависимости
Шоу-бизнес
Бывшая жена Александра Гордона вспомнила о его алкогольной зависимости
Global Look Press  /  Pravda Komsomolskaya / Russian Look

Москва, 21 августа. Юрист и общественный деятель Катя Гордон рассказала о пристрастии к спиртному своего бывшего супруга, журналиста и телеведущего Александра Гордона.

Гордон вспомнила о пагубной зависимости экс-мужа после его интервью Юрию Дудю. Юрист поделилась эмоциями от просмотра на своей странице в Instagram. По словам правозащитницы, все семь лет, что они были вместе с журналистом, ей приходилось "воевать с бутылкой".

«А с бутылкой был папенька, друзья и все те, которым был нужен веселый беспомощный добряк, отдающий пиджак и часы, поющий песни», — отметила Гордон.

Она также вспомнила, как пару лет назад пришла в павильон шоу «Мужское/Женское», чтобы предложить бывшему мужу новый совместный проект. Однако Гордон сидел в тот момент с бутылкой, а коллеги телеведущего грубо помешали его разговору с экс-супругой, написала юрист.

«Барановская пыталась захлопнуть дверь перед моим носом, а продюсер Валя обещала проехать меня танком, если я его заберу», — поделилась бывшая жена журналиста.

По мнению Гордон, друзья и коллеги ведущего «убили его, подливая ему пойло». Если журналисту понадобится помощь бывшей жены, то она готова отвести его в наркодиспансер.

В интервью Дудю Александр Гордон рассказывал, что однажды его чуть не убил гость программы «Мужское/Женское». Этот инцидент не попал в эфир, поскольку все произошло за кулисами.

Вернуться назад

Все новости / Шоу-бизнес / Бывшая жена Александра Гордона вспомнила о его алкогольной зависимости
телеведущий гордон знаменитости
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru