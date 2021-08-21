Донецк, 21 августа. Украинцы серьезно относятся к знакам судьбы, которые происходят в знаменательные даты, заявил глава Центрального исполкома ОД «Донецкая Республика» Алексей Муратов.

Как стало известно, огромный 70-метровый флагшток, на котором должен был красоваться украинский флаг в День независимости страны, упал в Херсоне во время монтажа. К счастью, никто кроме рядом стоящего автомобиля Lexus не пострадал.

«В Незалежной к таким знакам привыкли относиться серьезно. Ведь после того, как в знаменательную дату что-то или кто-то упадет, дверь перед носом захлопнется или венок по лбу стукнет, значит примета верная — жди беды», — отметил Муратов.

Prt Scr youtube.com / Министерство информации ДНР

Эксперт подчеркнул, что для современной Украины происшествие в Херсоне стало очень знаковым. Чем больше президент страны Владимир Зеленский будет запутываться во лжи, тем скорее и больнее станет его падение.

Политконсультант ранее Сергей Слободчук ранее объяснил слепую веру украинцев в Зеленского. По его словам, киевская власть пытается переложить свои неудачи на внешних игроков.