Капитан 1 ранга Дандыкин рассказал, как Россия отреагирует на решение Испании по Сеуте

Москва, 21 августа. Недопуск кораблей ВМФ России в порт Сеуты является результатом давления Запада на власти Испании. Об этом заявил капитан 1 ранга запаса Василий Дандыкин.

Ранее газета El Pais сообщила, что испанский МИД не разрешил двум кораблям Военно-морского флота России зайти в порт города Сеута. Российская сторона запрашивала разрешение на двухдневную стоянку противолодочного корабля «Вице-адмирал Кулаков» и буксира «Алтай». При этом минобороны Испании без колебаний дало свое согласие на заход кораблей ВМФ РФ, однако испанское внешнеполитическое ведомство запросило у Москвы дополнительную информацию о конечной цели похода, передает «ПолитРоссия».

Дандыкин выразил уверенность, что решение о недопуске российских кораблей не является испанской инициативой. По его словам, Мадрид пошел на поводу у США, Великобритании и Евросоюза, которым не нравится усиление ВМФ РФ.

«Решение Испании говорит о том, что всем этим ребятам не нравится усиление ВМФ России — и подводных сил, и надводной составляющей», — подчеркнул эксперт.

При этом Дандыкин считает, что запрет на стоянку российских кораблей в порту Сеуты не является проблемой для средиземноморской миссии России. Москва может найти другие порты, в которые смогут зайти наши корабли. Он также добавил, что лучшим ответом России на недружественные действия Испании станет дальнейшее развитие Военно-морского флота РФ.

Накануне в МИД Испании заявили, что ведомство якобы не отказывало российским кораблям во входе в порт города Сеута. По словам дипломатов, данное решение было принято в связи с тем, что ведомству не были предоставлены документы о конечной цели похода российских кораблей. При этом позднее в МИД России опровергли заявления испанских коллег, передает «Утро.ру».