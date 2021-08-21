Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
21 августа 14:04
14:02
Экономика
Четыре страны лидируют по инвестициям в производство водорода
14:01
Общество
В Казанском Кремле открылась выставка художественных работ Сергея Шойгу
14:01
Общество
Врач Шунков рассказал о вакцинации от коронавируса при хронических заболеваниях
14:00
Происшествия
Летевший в Москву лайнер подал сигнал бедствия над Тамбовской областью
14:00
Армия
Бойцы ЗВО построили пять автодорожных мостов в Тульской области в рамках учений
13:59
Общество
Мигрант из США назвал натуральный напиток, который одинаково любят русские и американцы
13:58
Шоу-бизнес
Певица МакSим не подтвердила новость о скором возвращении на сцену
13:47
Общество
Диетолог Белоусова пояснила, как правильно собирать, покупать и заготавливать грибы
13:45
Происшествия
Члены казанской ОПГ получили тюремные сроки за ошибочное избиение прохожих
13:45
Общество
Военнослужащие Минобороны РФ за лето построили семь мостов в Тульской области
Все новости

Капитан 1 ранга Дандыкин рассказал, как Россия отреагирует на решение Испании по Сеуте
Армия
Капитан 1 ранга Дандыкин рассказал, как Россия отреагирует на решение Испании по Сеуте
wikipedia.org/ CC BY-SA 3.0  /  George.Hutchinson

Москва, 21 августа. Недопуск кораблей ВМФ России в порт Сеуты является результатом давления Запада на власти Испании. Об этом заявил капитан 1 ранга запаса Василий Дандыкин.

Ранее газета El Pais сообщила, что испанский МИД не разрешил двум кораблям Военно-морского флота России зайти в порт города Сеута. Российская сторона запрашивала разрешение на двухдневную стоянку противолодочного корабля «Вице-адмирал Кулаков» и буксира «Алтай». При этом минобороны Испании без колебаний дало свое согласие на заход кораблей ВМФ РФ, однако испанское внешнеполитическое ведомство запросило у Москвы дополнительную информацию о конечной цели похода, передает «ПолитРоссия».

Дандыкин выразил уверенность, что решение о недопуске российских кораблей не является испанской инициативой. По его словам, Мадрид пошел на поводу у США, Великобритании и Евросоюза, которым не нравится усиление ВМФ РФ.

«Решение Испании говорит о том, что всем этим ребятам не нравится усиление ВМФ России — и подводных сил, и надводной составляющей», — подчеркнул эксперт.

При этом Дандыкин считает, что запрет на стоянку российских кораблей в порту Сеуты не является проблемой для средиземноморской миссии России. Москва может найти другие порты, в которые смогут зайти наши корабли. Он также добавил, что лучшим ответом России на недружественные действия Испании станет дальнейшее развитие Военно-морского флота РФ.

Накануне в МИД Испании заявили, что ведомство якобы не отказывало российским кораблям во входе в порт города Сеута. По словам дипломатов, данное решение было принято в связи с тем, что ведомству не были предоставлены документы о конечной цели похода российских кораблей. При этом позднее в МИД России опровергли заявления испанских коллег, передает «Утро.ру».

Вернуться назад

Все новости / Армия / Капитан 1 ранга Дандыкин рассказал, как Россия отреагирует на решение Испании по Сеуте
россия вмф рф испания дандыкин
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru