В Афганистане готовятся сформировать инклюзивное правительство

Кабул, 21 августа. Лидер политического крыла радикального движения «Талибан»1 (запрещено в РФ) мулла Абдул Гани Барадар прибыл в столицу для проведения переговоров с другими членами группировки и обсуждения вопроса о формировании правительства.

«Он будет в Кабуле, чтобы встретиться с лидерами джихада и политиками для создания инклюзивного правительства», — сообщил агентству AFP высокопоставленный источник «Талибана».

#UPDATES Taliban co-founder Mullah Abdul Ghani Baradar arrives in Kabul



"He will be in Kabul to meet jihadi leaders and politicians for an inclusive government set-up," a senior Taliban official tells @AFP pic.twitter.com/2kMKTFodmk — AFP News Agency (@AFP) August 21, 2021

На пути к новому кабмину

Анонимный представитель талибов сообщил агентству Reuters, что движение планирует подготовить новую модель управления Афганистаном в течение следующих нескольких недель. По его словам, эта система не будет демократией западного образца, но она защитит права всех граждан.

«Эксперты по правовым, религиозным и внешнеполитическим вопросам «Талибана» намерены представить новую структуру управления в ближайшие несколько недель», — отметил источник.

"We have heard of some cases of atrocities and crimes against civilians," a #Taliban official told @Reuters, vowing to investigate. "We can understand the panic, stress and anxiety. People think we will not be accountable, but that will not be the case."https://t.co/EfdIsbn9r6 — William Mallard (@BillyMallard) August 21, 2021

Накануне представитель политбюро движения «Талибан» Мухаммад Наим заявил в интервью РИА Новости, что при талибах у Афганистана должна появиться новая конституция. Он также подтвердил, что в обозримом будущем предстанет информация о министерствах и системе администрации, при этом назвав разговоры о форме правления в стране преждевременными.

Подчеркнуть инклюзивность

О переговорах талибов по созданию нового инклюзивного правительства в Афганистане сообщалось и ранее. Так, глава Высшего совета по национальному примирению Абдулла Абдулла и экс-президент Исламской Республики Хамид Карзай 18 августа встретились с Халилуррахманом Хаккани — племянником лидера союзной «Талибану» группировки «Сеть Хаккани».

Федеральное агентство новостей /

Afganistan geçiş hükümeti hazırlıkları devam ediyor



Enes Hakkani başkanlığındaki Taliban heyeti eski Cumhurbaşkanı Hamid Karzai, Hizbi İslami lideri Hikmetyar, Uzlaşı komisyonu başkanı Abdullah Abdullah'ın da aralarında bulunduğu eski hükümetlerde görev almış liderle görüşüyor. pic.twitter.com/6G2KQMn4u5 — Kamal ILHAMOGLU Salimov (@KamalILHAMOGLU) August 18, 2021

По-видимому, радикальное движение хочет видеть новые лица из разных афганских фракций в инклюзивном правительстве. 21 августа в Кабуле прошла встреча между высокопоставленным членом «Сети Хаккани» Халилем аль-Рахманом Хаккани и бывшим премьер-министром, лидером Исламской партии Афганистана Гульбеддином Хекматияром. Детали встречи не разглашаются.

Taliban's Khalil Rahman Haqqani meets Hizb-i-Islami leader Gulbuddin Hekmatyar in Kabul. pic.twitter.com/8d4rjOrZjh — 1TVNewsAF (@1TVNewsAF) August 21, 2021

Примечательно, что 21 августа брат беглого президента Ашрафа Гани Хашмат Гани присягнул на верность «Талибану».

Taliban wants new faces from Afghan factions to be part of its "inclusive government"



Hashmat Ghani Ahmadzai, brother of #Afghanistan’s fmr President Ashraf Ghani has pledged allegiance to #Taliban in the presence Khalilurahman Haqqani



via @MuslimShirzad pic.twitter.com/ZxpiWSMd53 — Osama Bin Javaid (@osamabinjavaid) August 21, 2021

Ахмад Масуд-младший (сын национального героя Афганистана, лидера «Северного альянса» Ахмад Шаха Масуда), находящийся в неподконтрольной талибам провинции Паджшер, заявил, что он готов присоединиться к правительству талибов, но только в том случае, если оно будет инклюзивным и станет уважать права всех афганцев.

Понимая ограниченность своих маневров, сын известного моджахеда, хоть и говорит о неприемлемости власти радикалов, осознает реальное положение дел.

If the Taliban allow the people of Afghanistan to be a part of the government and have an inclusive government, then that’s one thing. If the intention is to single-handedly enforce your will on the people then we will not accept an unjust government.” https://t.co/E3o8tROWUT — Murtaza Hussain (@MazMHussain) August 20, 2021

Судьба Барадара

Ранее источники CNN-News 18 сообщали, что Абдул Гани Барадар может быть следующим лидером страны. Во время правления талибов (1996–2001) занимал различные административные посты. Он также являлся одним из главных военных стратегов движения, отвечавших за координацию террористических и боевых операций и их финансирование.

Mullah Abdul Ghani Baradar, One of the Co-founders of Taliban, Likely to be Afghanistan’s New President https://t.co/gzHxVthEvj — Manuel OChoa (@ManuelOchoa_) August 17, 2021

Когда США начали военную операцию в Афганистане, он находился на посту министра обороны. После падения «Исламского эмирата» Барадар бежал в Пакистан, где спустя 9 лет был захвачен пакистанской разведкой. В 2018 году он был отпущен из тюрьмы по запросу США. С тех пор он проводил переговоры с официальными лицами Вашингтона для урегулирования обстановки в Исламской Республике. По информации WSJ, в прошлом году высокопоставленный талиб даже созванивался с экс-президентом США Дональдом Трампом.

Кроме того, именно Барадар подписал мирное соглашение с Соединенными Штатами о полном выводе американских войск из Афганистана в феврале 2020 года.

Trump Afghanistan envoy Zalmay Khalilzad shakes hands with Taliban co-founder Abdul Ghani Baradar after signing a "peace" agreement calling for withdrawal of US troops in Qatari capital Doha on Feb. 29, 2020 pic.twitter.com/9GCkBzm1gy — Borzou Daragahi ???????? (@borzou) August 19, 2021

17 августа 2021 года известный талиб вернулся в родную страну впервые после падения «Исламского эмирата» в 2001 году. Вероятно, именно он и будет принимать участие в формировании того, каким будет новый Афганистан.

1 Организация запрещена на территории РФ.