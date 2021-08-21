Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
21 августа 14:03
14:02
Экономика
Четыре страны лидируют по инвестициям в производство водорода
14:01
Общество
В Казанском Кремле открылась выставка художественных работ Сергея Шойгу
14:01
Общество
Врач Шунков рассказал о вакцинации от коронавируса при хронических заболеваниях
14:00
Происшествия
Летевший в Москву лайнер подал сигнал бедствия над Тамбовской областью
14:00
Армия
Бойцы ЗВО построили пять автодорожных мостов в Тульской области в рамках учений
13:59
Общество
Мигрант из США назвал натуральный напиток, который одинаково любят русские и американцы
13:58
Шоу-бизнес
Певица МакSим не подтвердила новость о скором возвращении на сцену
13:47
Общество
Диетолог Белоусова пояснила, как правильно собирать, покупать и заготавливать грибы
13:45
Происшествия
Члены казанской ОПГ получили тюремные сроки за ошибочное избиение прохожих
13:45
Общество
Военнослужащие Минобороны РФ за лето построили семь мостов в Тульской области
Все новости

В Афганистане готовятся сформировать инклюзивное правительство
Весь мир
В Афганистане готовятся сформировать инклюзивное правительство
Prt Scr youtube.com  /  BREAKING WORLD NEWS

Кабул, 21 августа. Лидер политического крыла радикального движения «Талибан»1 (запрещено в РФ) мулла Абдул Гани Барадар прибыл в столицу для проведения переговоров с другими членами группировки и обсуждения вопроса о формировании правительства.

«Он будет в Кабуле, чтобы встретиться с лидерами джихада и политиками для создания инклюзивного правительства», — сообщил агентству AFP высокопоставленный источник «Талибана».

На пути к новому кабмину

Анонимный представитель талибов сообщил агентству Reuters, что движение планирует подготовить новую модель управления Афганистаном в течение следующих нескольких недель. По его словам, эта система не будет демократией западного образца, но она защитит права всех граждан.

«Эксперты по правовым, религиозным и внешнеполитическим вопросам «Талибана» намерены представить новую структуру управления в ближайшие несколько недель», — отметил источник.

Накануне представитель политбюро движения «Талибан» Мухаммад Наим заявил в интервью РИА Новости, что при талибах у Афганистана должна появиться новая конституция. Он также подтвердил, что в обозримом будущем предстанет информация о министерствах и системе администрации, при этом назвав разговоры о форме правления в стране преждевременными.

Подчеркнуть инклюзивность 

О переговорах талибов по созданию нового инклюзивного правительства в Афганистане сообщалось и ранее. Так, глава Высшего совета по национальному примирению Абдулла Абдулла и экс-президент Исламской Республики Хамид Карзай 18 августа встретились с Халилуррахманом Хаккани — племянником лидера союзной «Талибану» группировки «Сеть Хаккани».

В Афганистане готовятся сформировать инклюзивное правительство
Федеральное агентство новостей  / 

По-видимому, радикальное движение хочет видеть новые лица из разных афганских фракций в инклюзивном правительстве. 21 августа в Кабуле прошла встреча между высокопоставленным членом «Сети Хаккани» Халилем аль-Рахманом Хаккани и бывшим премьер-министром, лидером Исламской партии Афганистана Гульбеддином Хекматияром. Детали встречи не разглашаются.

Примечательно, что 21 августа брат беглого президента Ашрафа Гани Хашмат Гани присягнул на верность «Талибану».

Ахмад Масуд-младший (сын национального героя Афганистана, лидера «Северного альянса» Ахмад Шаха Масуда), находящийся в неподконтрольной талибам провинции Паджшер, заявил, что он готов присоединиться к правительству талибов, но только в том случае, если оно будет инклюзивным и станет уважать права всех афганцев.

Понимая ограниченность своих маневров, сын известного моджахеда, хоть и говорит о неприемлемости власти радикалов, осознает реальное положение дел.

Судьба Барадара

Ранее источники CNN-News 18 сообщали, что Абдул Гани Барадар может быть следующим лидером страны. Во время правления талибов (19962001) занимал различные административные посты. Он также являлся одним из главных военных стратегов движения, отвечавших за координацию террористических и боевых операций и их финансирование.

Когда США начали военную операцию в Афганистане, он находился на посту министра обороны. После падения «Исламского эмирата» Барадар бежал в Пакистан, где спустя 9 лет был захвачен пакистанской разведкой. В 2018 году он был отпущен из тюрьмы по запросу США. С тех пор он проводил переговоры с официальными лицами Вашингтона для урегулирования обстановки в Исламской Республике. По информации WSJ, в прошлом году высокопоставленный талиб даже созванивался с экс-президентом США Дональдом Трампом.

Кроме того, именно Барадар подписал мирное соглашение с Соединенными Штатами о полном выводе американских войск из Афганистана в феврале 2020 года.

17 августа 2021 года известный талиб вернулся в родную страну впервые после падения «Исламского эмирата» в 2001 году. Вероятно, именно он и будет принимать участие в формировании того, каким будет новый Афганистан.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Вернуться назад

Все новости / Весь мир / В Афганистане готовятся сформировать инклюзивное правительство
афганистан талибы
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru