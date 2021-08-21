Нумеролог Романова предупредила Украину о грядущих переменах

Киев, 21 августа. Украину ждут перемены в сентябре. Такое мнение выразила астролог и нумеролог Розалия Романова.

Украинский эксперт отметила, что у Земли сейчас пятый личный год. Сентябрь является пятым личным месяцем. По словам астролога, это означает, что в указанный период произойдут перемены.

«Это для всех землян, а Украина находится всегда в эпицентре событий. Поэтому у нас этих перемен будет больше, чем у всех», — сказал нумеролог.

Сейчас идет год под название «повна» по ведическому календарю, отметила эксперт. По ее словам, это означает наводнение. Астролог считает, что Украине грозит катаклизм.

Романова также заявила, что украинское государство ждет локдаун, который ограничит свободу граждан больше, чем предыдущие коронавирусные ограничения. По этой причине гражданам следует отправиться в путешествие, пока есть возможность.

Ранее глава Института политических исследований Сергей Марков предрек развал Украины по афганскому сценарию. По его словам, государство разделится на три региона. Одним из них станет юго-восток страны, где основной частью населения являются русские. Этот регион составит более половины нынешней территории Украины.