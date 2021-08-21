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«Извольте гадить на расстоянии»: Соловьев оценил закон о запрете русофобам въезжать в РФ
Общество
«Извольте гадить на расстоянии»: Соловьев оценил закон о запрете русофобам въезжать в РФ
Фото из личного архива Ивана Соловьева  / 

Депутат Госдумы, участник войны в Афганистане, координатор политического объединения «Национально-освободительное движение» Евгений Федоров 20 августа заявил о подготовке законопроекта, согласно которому въезд в страну лицам, позволяющим себе русофобские выходки, будет запрещен. Предполагается, что ограничения коснутся иностранцев и лиц без гражданства, возбуждающих ненависть и вражду, унижающих людей по национальному, религиозному, языковому признакам.

Иван Соловьев, заслуженный юрист России, доктор юридических наук, прокомментировал данную инициативу. По его словам, закон, безусловно, направлен на защиту национальных интересов России.

«Защита исторической памяти и подвига наших предков закреплены в качестве базовых конституционных принципов. Поэтому должны существовать рабочие механизмы, которые могут быть использованы для их реализации. В условиях сдерживания и противодействия России практически по всему периметру внешнего контура, а также поднимающего голову фашизма, запрет на въезд иностранным гражданам, «отличившимся» на ниве антироссийской пропаганды, является практическим шагом», — считает юрист.

«Извольте гадить на расстоянии»: Соловьев оценил закон о запрете русофобам въезжать в РФ
Фото из личного архива Ивана Соловьева  / 

Собеседник ФАН отметил: нередко получается так, что иностранный гражданин отрабатывает чей-то заказ или сам является глубоко убежденными «знатоком» истории, подливает керосина в огонь антироссийского информационного пространства, а потом еще и собирается с визитом.

«Нередко такие граждане приезжают в Россию, чтобы развить и подчеркнуть свои умозаключения. Если ты негативно относишься к стране, имеешь интерпретацию исторических событий, отличную от той, которая есть у большинства ее граждан, то уж изволь ненавидеть и гадить хотя бы на расстоянии. Да и в мире должны понимать: хочешь приехать в Россию, не оскорбляй ее историю, народ, язык, символы, то есть все то, что так дорого нам, то, чем мы гордимся», — поделился мнением Соловьев.

В завершение эксперт добавил, что с правовой точки зрения необходимо будет выработать критерии, по которым такие решения о запрете на въезд будут приниматься. Наличие четкого механизма принятия решений, по мнению Ивана Соловьева, избавит любителей «покрючкотворить основания для очередных обиженных стонов».

Ранее Иван Соловьев, комментируя закон, подписанный Владимиром Зеленским, о переименовании Дня защитника Украины в День защитников и защитниц Украины, заявил, что попытка сделать праздник гендерно сбалансированным выглядит как жалкая пародия на соблюдение прав человека.

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русофобия въезд в страну иван соловьев
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