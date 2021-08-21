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Беспокойство инвесторов не дает фондовым рынкам США расти

  /   Обновлено: 21 августа 2021 12:33
Экономика
Беспокойство инвесторов не дает фондовым рынкам США расти
pixabay.com/PD

Нью-Йорк, 21 августа. Фьючерсы на фондовые индексы Соединенных Штатов снизились в ходе торгов в пятницу из-за сохранения опасений относительно перспектив мировой экономики, следует из данных бирж.

По данным на 12:57 по московскому времени фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) снижался на 0,28%, до 34 720 пунктов, а на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,16%, до 14 905,5 пункта. В то же время фьючерс на индекс широкого рынка S&P 500 падал на 0,29% — до 4389 пунктов.

Опасения, что прирост количества пациентов с коронавирусной инфекцией и замедление темпов роста экономики Китая могут помешать восстановлению всей мировой экономики, оказывают давление на рынки.

«Следующие несколько месяцев могут стать периодом очень хорошего, но также очень неравномерного роста мировой экономики», — уверен стратег J.P. Morgan Asset Management Хью Гимбер.

Российский рынок акций в пятницу открылся ростом показателей. Так, индекс Мосбиржи прибавил 0,2% на торгах, достигнув 3863,01 пункта. Показатель РТС вырос на 0,1% — до 1637,37 пункта.

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