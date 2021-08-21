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Добровольцы открыли школу для девочек на свой страх и риск в Афганистане
Общество

После того, как «Талибан» (террористическое движение, запрещенное в РФ) захватил власть в стране, в Кабуле закрылись школы и университеты.

Учителя играют с судьбой — рискуют жизнью ради образования девушек. Чтобы учебного материала хватило всем, волонтеры сделали рукописные копии научно-популярных книг и раздали их детям. Благодаря альтруизму преподавателей многие ученицы уже могут читать.

«Я не верю, что талибы оставят женщинам права, потому что, насколько мы можем видеть, «Талибан» сегодня ничем не отличается от «Талибана» 25 лет назад», — говорит одна из учительниц.

Напомним, школы, банки и рынки в Афганистане сейчас закрыты для посетителей обоих полов. В 1990-х талибы строго придерживались исламского права и запрещали женщинам и девушкам получать образование и работать.

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кабул афганистан талибан талибы
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