Политконсультант Слободчук объяснил слепую веру украинцев в Зеленского

Киев, 21 августа. Украинская власть запустила в общество ложную модель, при которой все неудачи президента Владимира Зеленского перекладываются на других, сообщил политконсультант Сергей Слободчук.

Эксперт вспомнил свой диалог с одним из местных таксистов, который был уверен, что Зеленский является хорошим лидером, однако ему якобы не дают реализовать собственные проекты.

Сергей Слободчук обратил внимание, что подобной позиции придерживаются многие украинцы. Но в этой ситуации стоит отметить, что у президентской партии в Верховной раде есть большинство, чем не могли похвастаться предыдущие президенты. Однако Киев все равно перекладывает собственные неудачи на внешних игроков, включая президента РФ Владимира Путина и канцлера ФРГ Ангелу Меркель.

«Вот такую продвигают связку: если победа, то это Зеленский, а если неудача, например, с «Северным потоком — 2» — то тут уже «измена», тут Меркель виновата, тут коварный Путин, тут все другие виноваты, но только не Зеленский и его «слуги»», — отметил эксперт в беседе с «Украина.ру».

Политический консультант подчеркнул, что простые украинцы просто «зависают», когда им начинают объяснять эти вещи. Многие граждане просто слепо верят в Зеленского, а некоторые уже начинают понимать, что их просто «разводят», заключил Слободчук.

Журналист Максим Юсин ранее высмеял обиду Зеленского на Путина и Меркель. По его мнению, украинскому лидеру нужно обижаться на самого себя.