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Весь мир
Тунис пересмотрит соглашение о свободной торговле с Турцией
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Тунис пересмотрит соглашение о свободной торговле с Турцией
Весь мир
Тунис пересмотрит соглашение о свободной торговле с Турцией
Федеральное агентство новостей (ФАН)  / 

Тунис, 21 августа. Директор по сотрудничеству Министерства торговли североафриканского государства Набиль аль-Арафави заявил о планах пересмотреть соглашение по товарообороту с Турцией. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

По его словам, договоренности требуют срочного пересмотра и внесения изменений. Причиной такого решения стал рост дефицита торгового баланса между странами.

Аль-Арафави рассказал, что в рамках нынешнего соглашения, подписанного в 2005 году, Тунис покупает у Турции больше товаров, чем продает. В итоге государство оказалось в минусе на 2,5 млрд динаров (900 млн долларов).

Представитель министерства добавил, что переговоры с Анкарой состоятся в ближайшие недели. В случае отказа вносить изменения в документ, не исключается возможность полного прекращения его действия.

Тунис является самым крупным экспортером фиников как в Европу, так и в страны Африки и Азии. Что же касается импорта, то правительство в основном закупает нефть, электромобили и бытовую технику.

Попытка пересмотреть торговые отношения с Турцией также стала следствием экономического и политического кризиса в североафриканском государстве. С начала года три раза подряд поднялись цены на топливо. Министр финансов и инвестиционной поддержки Али аль-Каали позже заявил, что стране не обойтись без кредита Международного валютного фонда. Он подсчитал, что республика нуждается минимум в 18,5 млрд динаров (почти 7 млрд долларов), чтобы сбалансировать расходы на фоне дефицита бюджета.

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