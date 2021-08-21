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Гости «Новой волны» не сразу узнали изменившегося Юрия Шатунова
Шоу-бизнес
Гости «Новой волны» не сразу узнали изменившегося Юрия Шатунова
wikipedia.org  /  Aleksandr Osipov / CC BY-SA 2.0

Сочи, 21 августа. Экс-солист группы «Ласковый май» Юрий Шатунов стал участником фестиваля «Новая волна» в Сочи. Гости мероприятия и журналисты не сразу узнали вышедшего на ковровую дорожку артиста.

Певец появился на «Новой волне» в молодежном образе — он выбрал для фестиваля джинсовую куртку, футболку со стразами и модные, высокие кеды. Шатунов выглядел настолько молодым, что окружающие не сразу поняли, кто именно вышел на красную дорожку. Кроме того, лицо 47-летнего певца скрывали темные очки.

Бывший солист «Ласкового мая» успел немного поговорить с журналистами. Исполнитель подчеркнул, что старается жить не прошлым, а настоящим.

Шатунов не только прошелся по ковровой дорожке, но и выступил на сцене. Он исполнил хит Димы Билана «Про белые розы», держа в руках несколько букетов.

Около двух лет назад в Сети появились фото экс-солиста «Ласкового мая», напугавшие его поклонников. На снимках певец выглядел изможденным и уставшим. Оказалось, что у артиста начался воспалительный процесс гайморовой пазухи, но он перенес болезнь на ногах. С того момента здоровье Шатунова уже восстановилось.

Ранее артист рассказывал, как киллеры убили его коллегу по «Ласковому маю» Михаила Сухомлинова. Музыканта застрелили прямо возле дома Шатунова.

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Все новости / Шоу-бизнес / Гости «Новой волны» не сразу узнали изменившегося Юрия Шатунова
шатунов новая волна ласковый май
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