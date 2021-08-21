Жительница Барнаула погибла после падения с 23 этажа

Барнаул, 21 августа. Женщина выпала из окна многоэтажного дома на Пролетарской улице. Врачи не смогли спасти жизнь пострадавшей.

Полицейским стало известно о происшествии рано утром. Жительница города умерла на месте от полученных травм. Причины падения выясняются.

Накануне восьмилетний ребенок выпал из окна пятого этажа в Барнауле. Проходившая мимо соседка вызвала скорую помощь, которая госпитализировала пострадавшего.

Ранее жительница Екатеринбурга выпала из окна с маленьким ребенком на руках. Мать с сыном экстренно доставили в больницу, сообщало URA.RU.