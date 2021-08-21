Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
21 августа 12:35
12:34
Происшествия
К жестокой расправе над петербурженкой причастен ее муж
12:33
Политика
Советник главы Крыма назвал нулевой эффективность санкций Украины против СМИ
12:32
Общество
Профессор Еникеев назвал факторы, влияющие на мужскую фертильность
12:32
Шоу-бизнес
Бывший возлюбленный Дженнифер Лопес забрал у нее подаренную машину за 140 тыс. долларов
12:32
Шоу-бизнес
«Как же я его обожаю»: Темникова рассказала о пагубном пристрастии
12:31
Экономика
Антимонопольная служба установит диапазон наценок для базовых продуктов
12:31
Общество
Военно-медицинскую академию Петербурга обеспечат горячей водой в ближайшее время
12:26
Происшествия
Пермяк обокрал магазин игрушек и пытался сбыть товар в соседнем алкомаркете
12:25
Экономика
Беспокойство инвесторов не дает фондовым рынкам США расти
12:21
Весь мир
Тунис пересмотрит соглашение о свободной торговле с Турцией
Все новости

Жительница Барнаула погибла после падения с 23 этажа
Происшествия
Жительница Барнаула погибла после падения с 23 этажа
vk.com  /  СУ СК России по Новгородской области

Барнаул, 21 августа. Женщина выпала из окна многоэтажного дома на Пролетарской улице. Врачи не смогли спасти жизнь пострадавшей.

Полицейским стало известно о происшествии рано утром. Жительница города умерла на месте от полученных травм. Причины падения выясняются.

Накануне восьмилетний ребенок выпал из окна пятого этажа в Барнауле. Проходившая мимо соседка вызвала скорую помощь, которая госпитализировала пострадавшего.

Ранее жительница Екатеринбурга выпала из окна с маленьким ребенком на руках. Мать с сыном экстренно доставили в больницу, сообщало URA.RU.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Жительница Барнаула погибла после падения с 23 этажа
смерть барнаул женщина падение алтайский край
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru