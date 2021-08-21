Вашингтон, 21 августа. Ведущий сайта Infowars Оуэн Шройер получил официальные обвинения в связи с участием в нападении на здание Конгресса США 6 января 2021 года.

Шройера, который ведет программу «Оружейная комната с Оуэном Шройером» обвиняют в нарушении общественного порядка и проникновении в запретную зону на территории Капитолия.

Сам журналист отрицает выдвинутые против него обвинения.

«Есть много вопросов, на некоторые у меня есть ответы, на некоторые — нет. Я планирую объявить о невиновности в этих обвинениях, потому что я невиновен», — заявил он в своем обращении, которое было опубликовано на сайте Infowars.

Представители государственного обвинения сообщают, что 6 января Шройер был замечен в толпе сторонников Трампа, которая собралась перед зданием Конгресса. Обвиняемый обратился к присутствующим с воззванием: «Сегодня мы идем к Капитолию, потому что в этот исторический день 6 января 2021 года мы должны сообщить нашим конгрессменам, и мы должны сообщить Майку Пенсу, что выборы были украдены, мы знаем, что они украдены, и мы не собираемся это принимать!»

Обвинения, выдвинутые против журналиста Infowars вызвали волну критики против властей: многие пользователи социальных сетей считают, что эти обвинения стали ответом властей за критику администрации Байдена, которая звучит на независимом новостном канале.

Charging people for standing on steps>!? wut.............https://t.co/rZd7GeW8Pw — Luke Rudkowski (@Lukewearechange) August 20, 2021

«Обвинять людей за то, что они стоят на ступеньках!?», — пишет пользователь Люк Рудковски.

Оуэн Шройер стал, как минимум, вторым журналистом Infowars, получившим официальные обвинения за участие в штурме Капитолия. В апреле по аналогичным обвинениям был арестован Самуэль Монтойя — журналист Infowars, который вел прямую трансляцию из здания Конгресса, когда в него ворвались сторонники Дональда Трампа.

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А был ли заговор?

Всего в связи с событиями 6 января власти США арестовали более 570 человек. Несмотря на большое количество задержанных, выводы следствия пока что далеки от того, на что первоначально рассчитывали представители Демократической партии, инициировавшие расследование: ФБР заявляет об отсутствии координации протестующих со стороны Дональда Трампа и его ключевых союзников.

«90—95% из них — единичные случаи. Есть, возможно, пять процентов этих групп ополченцев, которые были более тесно организованы. Но не было никакого грандиозного плана штурмовать Капитолий и брать заложников», — заявил агентству Reuters бывший высокопоставленный сотрудник правоохранительных органов, знакомый с ходом расследования.

Следователи ФБР установили, что группы протестующих, в том числе последователи крайне правых групп «Oath Keepers» и «Proud Boys», намеревались ворваться в Капитолий. Но не было найдено никаких доказательств того, что у групп были серьезные планы относительно того, что делать, если они проникнут внутрь, сообщили источники.

Прокуроры выдвинули обвинения в сговоре против 40 обвиняемых, утверждая, что они планировали нападение. Они утверждали, что один из лидеров «Proud Boys» призвал членов организации запасаться бронежилетами и другим снаряжением за несколько недель до нападения, а 6 января направил несколько групп для обеспечения проходов в Капитолий.

Вместе с тем следствие избегает более серьезных, политически мотивированных обвинений в заговоре с целью подстрекательства к мятежу, которые, по словам источников, первоначально обсуждались прокурорами.

Оценка ФБР может оказаться актуальной для расследования Конгресса, которое также направлено на определение того, как и кем были организованы события того дня. Высокопоставленный источник в Демократической партии сообщил, что конгрессмены подробно проинформированы о результатах расследования ФБР и считают их заслуживающими доверия.

Плохие новости для Демократов

По данным Министерства юстиции, к настоящему времени более 170 человек были обвинены в нападении на сотрудника полиции или препятствовании его работе. Это влечет за собой максимальное наказание в виде 20 лет лишения свободы. В то же время Министерство юстиции не выдвинуло против задержанных обвинений в попытке свергнуть правительство.

Также ФБР до сих пор не нашло доказательств того, что бывший президент Дональд Трамп или люди из его окружения были причастны к организации насилия.

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Некоторые федеральные судьи и эксперты по правовым вопросам задались вопросом, не слишком ли легко Министерство юстиции отпускает подсудимых. По их мнению, задержанные должны быть привлечены к ответственности за попытку захвата государственной власти, а не за мелкие правонарушения вроде нарушения общественного порядка.

Демократам, несмотря на значительные усилия, пока не удается связать штурм Капитолия с Дональдом Трампом, что на фоне обвала рейтинга Байдена и Демократической партии в целом, грозит им серьезными неприятностями на промежуточных выборах в Конгресс, которые состоятся в следующем году. При сохраняющихся тенденциях республиканцы с большой долей вероятности смогут получить большинство в обеих палатах Конгресса, что позволит им во многом нивелировать возможности президента Байдена. Это будет своеобразным ответом на аналогичные действия их политических оппонентов, которые блокировали многие инициативы находившегося на президентском посту Дональда Трампа.