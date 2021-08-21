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Сбежавшие из бурятского психдиспансера заключенные не проявляют агрессии

  /   Обновлено: 21 августа 2021 12:24
Происшествия
Сбежавшие из бурятского психдиспансера заключенные не проявляют агрессии
Федеральное агентство новостей

Улан-Удэ, 21 августа. Группа из семи осужденных самовольно покинула психоневрологический диспансер, где они проходили принудительное лечение.

СМИ сообщили, что врачи диагностировали у беглецов шизофрению, умственную отсталость и расстройство личности. По данным источника ФАН, заключенные не считаются агрессивными.

Отряды ОМОНа и СОБРа уже приехали к населенному пункту Новая Брянь, где начали розыск злоумышленников. Также на месте происшествия работают местные полицейские. Глава Бурятии Алексей Цыденов попросил местных жителей не оставлять детей без внимания, пока осужденных не вернут в больницу.

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