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Секрет уникального звучания скрипок Страдивари раскрыли в Техасском университете A&M

  /   Обновлено: 21 августа 2021 12:03
Наука
Секрет уникального звучания скрипок Страдивари раскрыли в Техасском университете A&M
pixabay.com

Вашингтон, 21 августа. Особая обработка инструментов оказалась секретом уникального звучания скрипок Страдивари, выяснили ученые Тайваньского национального университета и Техасского университета A&M.

Звучание ни одной скрипки в мире на протяжении вот уже 200 лет не может сравниться с инструментами итальянца Антонио Страдивари. Сотрудник A&M Джозеф Надьвари предположил, что секрет изделия может крыться не только в таланте производителя создавать инструменты, но и в особой обработке компонентов для этих скрипок.

Бура, цинк, медь и квасцы использовались для обработки легендарных музыкальных инструментов. Химические вещества применялись в качестве защиты от вредителей, однако они также подарили инструменту неповторимое звучание, установили исследователи.

Группа французских и американских ученых провела эксперимент, в ходе которого слушатели должны были определить, какая из мелодий была сыграна на скрипке Страдивари. Всего 44% участников эксперимента правильно идентифицировали инструмент, констатировали авторы исследования.

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