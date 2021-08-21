Красный Полумесяц Ливии сообщил об обнаружении пятерых убитых египтян в пустыне

Сукна, 21 августа. Ливийский Красный Полумесяц обнаружил тела шести человек. Пять из них являются египтянами, похищенными преступной группировкой с целью выкупа.

Организация сообщила, что бригада в сотрудничестве с местными властями обнаружила тела в пустыне, в 90 км к югу от города Сукна. На место прибыли прокурор района Хун и сотрудники Управления безопасности Аль-Джуфры.

По вещам, найденным рядом с убитыми, правоохранители выяснили, что пятеро из них имеют гражданство Египта. Шестого идентифицировать пока не удалось.

Погибшие египтяне родом из деревни Аль-Баклия провинции Дакахлия. Там подтвердили, что молодые люди в июле отправились на заработки в соседнюю страну. Однако позже пришло известие об их похищении вооруженной группировкой.

Боевики связались с родственниками жертв и потребовали выкуп. Сумма в 100 тысяч египетских фунтов (примерно 6,4 тысячи долларов) за каждого оказалась для тех неподъемной.

Ливийские правоохранители провели на месте происшествия следственные действия. Тела доставлены в морг. Компетентные органы позже передадут их семьям погибших для захоронения на родине.

Член комитета по обороне и национальной безопасности Палаты представителей Египта Иссам аль-Омда ранее заявил, что около 250 молодых граждан арестованы в соседней стране. Задержанные находятся в центрах нелегальной миграции или похищены преступными группировками.