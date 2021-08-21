Диетолог Белоусова пояснила, как правильно собирать, покупать и заготавливать грибы

В преддверии осени по традиции начинается сезон грибов. Как сообщает Роспотребнадзор, ежегодно в стране фиксируется порядка тысячи случаев отравления любимым продуктом. Как себя обезопасить, собирая грибы в лесу или покупая в магазине, ФАН узнал у российского врача-диетолога и нутрициолога Анны Белоусовой.

Специалист предупреждает, что грибы могут представлять реальную опасность, если собраны возле дороги. В таком случае они не будут полезны ни здоровым людям, ни тем, кто страдает заболеваниями желудочно-кишечного тракта, в особенности панкреатитом.

«Если мы заходим на 50 метров от дороги и там собираем грибы — это страшно даже для абсолютно здоровых людей, для больных тем более. Если заходим на 200 метров от дороги, то становится менее опасно. Но если в вашем регионе близко существует какой-то завод или фабрика, химически неблагополучная, то грибы не стоит собирать вообще никак: они все это впитывают в себя. Если мы живем в благополучном районе, где близко нет фабрик и заводов, то мы спокойно идем в лес, заходим глубже и там собираем грибы», — рассказывает эксперт.

Для тех, кто покупает свежие грибы в магазинах шаговой доступности, доктор Белоусова советует то же, что и федеральное ведомство, а именно — помнить о гигиене. Все дело в том, что те же вешенки, шампиньоны или шиитаке, которые мы обычно покупаем, выращивают на грибных фермах, используя различные виды навоза.

«Это не страшно, но мы должны обязательно их хорошо очистить и промыть. А если еще перед приготовлением или перед тем, как будем их запасать, грибы положить на 15–20 минут в холодную воду, то мы полностью себя обезопасим и от нитратов, и от навоза. Здесь самое главное — гигиена», — подчеркивает диетолог.

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Выходит, перед сушкой или заморозкой купленных грибов мы должны их тщательно протереть от всей видимой грязи чистой тряпкой или полотенцем, замоченным в воде. И только после этого стоит отправлять продукт в заморозку или начинать сушить на будущее. Что же касается грибов, собранных на природе, то их будущее не так долговечно.

«Если мы приносим грибы из леса, то два часа — это максимум, который они могут лежать. Мы их не замачиваем, а обязательно кладем под полотенце, чтобы на них не сели мухи, это тоже важно. И за два часа мы должны их обработать: отварить, пожарить и так далее. Если грибы полежали два часа, то это яд», — предупреждает Анна Белоусова.

Конечно, свежие грибы — не единственная категория, которую мы с радостью употребляем. Возможно, куда популярнее среди покупателей грибы консервированные, и здесь нужно помнить всего о парочке правил. Что Роспотребнадзор, что доктор Белоусова советуют внимательно смотреть на срок хранения товара, а также подмечать, не вздута ли у банки крышка.

«Если у этих грибов все в порядке, то есть крышка не вздута, срок хранения соблюден, то мы их используем в качестве не повседневной еды, а как деликатес. Но самое главное — если мы открываем крышку и видим под ней, даже если он не вздута, элементы плесени, то все, это в помойку», — говорит специалист.

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В завершение опытный врач-диетолог дает еще несколько рекомендаций для тех, кто приобретает в магазинах или продуктовых лавочках сушеные или замороженные грибы для дома.

«Я бы так сказала: лучше натереть ноги и засушить собственные грибы, потому что в грибах из магазина очень часто попадаются грибы червивые. Это видно, когда открываешь упаковку и там по ножке или шляпке гриба идут червоточинки. <…> Что касается заморозки, то, как правило, сейчас [такие] грибы можно достаточно спокойно брать. Потому что это шоковая заморозка, если там были какие-то червячки, то они шоком [нейтрализованы]. И все-таки на шоковую заморозку берут грибы достаточно хорошо проверяемые», — заключает Анна Белоусова.

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