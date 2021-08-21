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Известная телеведущая убирала мусор в Тульской области
Общество
Известная телеведущая убирала мусор в Тульской области
фото пресс-службы Правительства Тульской области  / 

Тула, 21 августа. Популярная среди туристов Центральной России особо охраняемая природная территория «Романцевские горы» в очередной раз стала объектом повышенного внимания. Но на этот раз здесь не загорали, а убирали мусор.

Живописное место рядом с деревней Кондуки в Тульской области за лето ежедневно посещает несколько тысяч туристов. Не все из них оставляют после себя чистоту и порядок. Поэтому на берегах озера высадился настоящий десант участников экологической акции.

Известная телеведущая убирала мусор в Тульской области
фото пресс-службы Правительства Тульской области  / 

«Эко-волонтеры очистили береговую линию протяженностью более 4 км. Собрали более 50 кубометров смешанного мусора, 245 кг пластика, 150 кг стекла, 174 кг металла и более 100 одноразовых мангалов», — сообщает пресс-служба правительства Тульской области.

В очистке Кондуков от мусора поучаствовала актриса и телеведущая Юлия Михалкова. Звезда популярного юмористического шоу является амбассадором акции и своим примером призывает соблюдать чистоту на природных объектах.

Ранее ФАН рассказывал о гигантской пастиле из Тульской области. Изготовленное местными кондитерами лакомство попало в Книгу рекордов России.

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тульская область экология мусор юлия михалкова экологическая акция уборка мусора
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