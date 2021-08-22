Анатолий Вассерман раскрыл грандиозные планы Китая по покорению космоса

В условиях космического вакуума Солнце представляет собой практически единственный доступный источник энергии. Об этом в беседе с ФАН рассказал журналист, публицист, телеведущий, политический консультант Анатолий Вассерман.

Эксперт прокомментировал намерение Китая к 2030 развернуть на орбите Земли солнечную электростанцию. По задумке авторов проекта, она должна передавать на наземную станцию порядка 1 МВт.

«В космосе практически нет возможности организовать какие-то иные мощные энергетические источники. Практически единственный доступный там источник энергии — именно Солнце. В основном это связано с тем, что все тепловые источники энергии требуют охлаждения. Чем выше разница температур между нагревателем и охладителем, тем эффективнее работа. Однако отводить тепло в вакууме довольно сложно», — сообщил публицист.

Анатолий Вассерман также рассказал, что в будущем Пекин намерен активно осваивать космос.

«Насколько мне известно, у Китая есть довольно обширные планы освоения космоса в целом. Кажется, там будут и крупные исследовательские лаборатории, и, возможно, даже какие-то производства. Действительно, есть несколько видов производств, которые выгоднее вести в невесомости. Например, это некоторые тонкие химические технологии, получение полупроводников и микросхем на их основе. Теоретически эти работы наиболее эффективно проходят именно в невесомости и вакууме», — пояснил собеседник ФАН.

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В завершение он отметил, что в идее создания солнечной электростанции на орбите есть нюанс. Дело в том, что на сегодняшний день еще не разработана эффективная технология для беспроводной передачи энергии.

«Вопрос в том, куда будет передаваться эта энергия, где и как ее намерены использовать», — напомнил журналист.

Ранее Анатолий Вассерман уличил в лицемерии президента США Джо Байдена на фоне ситуации в Кабуле. По словам эксперта, глава Белого дома лукавит, заявляя, что США никогда не стремились создать централизованную демократию в Афганистане.