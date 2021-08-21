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Сотрудник центра имени Гамалеи рассказал, как укрепить иммунитет к COVID-19
Общество
Сотрудник центра имени Гамалеи рассказал, как укрепить иммунитет к COVID-19
pixabay.com

Москва, 21 августа. Человек способен укрепить иммунитет к COVID-19 не только вакцинацией, но и при помощи профилактики по укреплению организма, уверен завлабораторией центра Гамалеи Анатолий Суслов.

Ученые уверены, что до конца текущего года Россия достигнет коллективного иммунитета по коронавирусу. Однако это станет возможным при условии сохранения нынешних темпов вакцинации. Кроме того, профилактические меры по укреплению здоровья играют в этом вопросе не последнюю роль, уверен Суслов.

«Коллективный иммунитет достигается вакцинацией. С другой стороны — лето и прочие факторы стимулируют укрепление естественного иммунитета и врожденного», — заявил он в беседе с «Народными Новостями».

Сотрудник центра имени Гамалеи уверен, что для укрепления иммунитета нужно использовать ряд профилактических средств. Их необходимо применять в комплексе с вакцинами, добавил он.

Некоторые фитнес-клубы России приняли решение запустить программу по реабилитации от коронавируса. В данный момент они доступны в 37 регионах страны, однако в будущем их число увеличится.

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иммунитет коронавирус COVID-19
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