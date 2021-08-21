«Красивая была пара»: Мария Погребняк расстроена новостью о разводе Элджея и Ивлеевой

Москва, 21 августа. Модельер, жена футболиста Павла Погребняка Мария узнала об окончательном разрыве Насти Ивлеевой и Элджея от корреспондента ФАН. Вместе с супругом она была гостьей «АгентШоу», которое на YouTube ведет известная блогер. Мария Погребняк выразила сожаление по поводу развода пары.

«Я даже об этом не знала, очень жаль, красивая пара, они мне всегда нравились. Возможно, два лидера просто не смогли ужиться вместе, такое бывает», — поделилась мнением Погребняк.

Модельер добавила, что, возможно, Ивлеева и Элджей просто не смогли пережить кризис в отношениях и предпочли расстаться, вместо того чтобы обсудить проблемы.

instagram.com / @_agentgirl_

«Я не верю, что любовь живет три года. У нас с мужем любовь до сих пор жива, уже много лет. В любых отношениях кризис бывает через 3 года, потом через 7, потом через 15 лет. Но если эти периоды пережить, то потом все будут счастливы и все будет хорошо. Жаль, что такая красивая пара распалась», — рассказала Мария Погребняк.

Напомним, ведущая, блогер Анастасия Ивлеева и певец Элджей развелись официально после двух лет брака, об этом стало известно 21 августа. Ранее поклонники уже заметили разлад в паре, которая все реже появлялась на публике вместе.