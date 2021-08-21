Минздрав России сообщил о положительном влиянии вакцинации на здоровье беременных

Москва, 21 августа. Данные о способности вакцинации от COVID-19 защитить здоровье беременной женщины и ее будущего ребенка опубликовал Минздрав Российской Федерации.

Специалисты ведомства проанализировали сведения о течении беременности у 891 пациентки с COVID-19 и у 1694 женщин, не болевших коронавирусом и находившихся под присмотром врачей в акушерском отделении ГКБ №15 имени О.М. Филатова Москвы. Информация собиралась в период с 1 января 2020 года по 25 апреля 2021 года.

Оказалось, что риск преждевременных родов был выше у заболевших пациенток. Установлено и то, что дети мам, которые перенесли заболевание, чаще других требовали интенсивной терапии в отделении реанимации, уточнили в Министерстве здравоохранения России. Учитывая такие осложнения эксперты ведомства рекомендовали беременным сделать прививку.

«Вакцинация от коронавируса способна защитить здоровье беременной женщины и ее будущего малыша. Доказательств негативного влияния прививки на беременность и ребенка не выявлено», — сказано в сообщении ведомства.

Ранее глава центра Гамалеи Александр Гинцбург рекомендовал российским студентам пройти иммунизацию от COVID-19. По его словам, сделать это следует до начала нового учебного года. Таким образом получится избежать новой волны заболеваемости, уверен специалист.