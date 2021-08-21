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Российский боец MMA Ян подписал контракт на реванш со Стерлингом
Спорт
Российский боец MMA Ян подписал контракт на реванш со Стерлингом
instagram.com  /  @petr_yan

Москва, 21 августа. Боец смешанных единоборств Петр Ян сообщил о подписании контракта на второй бой с американцем Алджамейном Стерлингом.

Бой-реванш Петра Яна и Алджамейна Стерлинга состоится 30 октября на турнире UFC 267 в Абу-Даби. Об этом российский спортсмен сообщил в Twitter-аккаунте.

«Пора вернуть то, что принадлежит мне. На этот раз никаких игр с моей добычей», — написал боец легчайшего веса.

Первый поединок Яна и Стерлинга прошел 7 марта 2021 года. Россиянин, лидировавший по выигранным раундам со счетом 2:1, нанес находившемуся в лежачем положении американцу запрещенный удар коленом в голову. В результате Ян был дисквалифицирован и лишился титула чемпиона UFC в легчайшем дивизионе.

Ранее Сергей Харитонов потерпел поражение в поединке с Чейком Конго. Бой тяжеловесов проходил на турнире Bellator 265 в американском Су-Фолсе.

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