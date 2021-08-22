Автомобили из Китая вскоре подвинут европейских конкурентов

В последнее время автомобили из Китая заполнили российский и мировой рынок. Им удалось преодолеть ту фазу, когда покупателям часто приходилось испытывать испанский стыд за качество и потребительские характеристики. Почему же машины из Поднебесной становятся такими популярными и за что их любят водители, выяснял журнал Maxim.

Chery Tiggo Pro 8

Восьмая модель полюбившегося многим «Тигго» теперь дополнилось приставкой Pro. Это удивительный экземпляр, и в первую очередь нужно отметить 3D-узор решетки радиатора, а цветовая палитра вообще стоит отдельного разговора. Волшебный салон и топовое оснащение, а поведение на дороге вполне европейское. Цена на без преувеличения суперкар тоже радует. За эту же цену Tiggo Pro 8 некоторые дилеры предлагают самое топовое исполнение Hyundai Creta.

chery.ru / CHERY

Geely Coolray

Этот удобный и проворный Coolray построен на платформе BMA, созданной в содружестве с инженерами компании Volvo. Стоит этот приятель 1,3 миллиона. За эту цену автолюбитель получает изумительно настроенное шасси и бодрый полуторалитровый турбомотор мощностью 150 лошадиных сил. В данной комплектации не нужно даже доплачивать за литье. Входит в цену и кожаная обивка торпедо, климат-контроль и музыка. Все, кто пробовал прокатиться на данном аппарате, утверждают, что он до невозможности удобен в управлении.

showroom.geely-m2o.ru / официальный дилер geely

JAC J7

Победитель в категории «Бюджетник». Несмотря на то что габаритная длина автомобиля составляет почти 4,8 метра, почти как модель бизнес-класса, его цена равна Lada Vesta. При этом у китайского автомобиля мощный мотор, светодиодная оптика, кондиционер и музыка с USB и Bluetooth в базовом оснащении. Идеальный первый автомобиль.

jaccar.ru / JACCAR.RU GAC GS8

Аналог нового Land Cruiser 300 для тех, у кого нет на него денег. Автомобильный концерн из Гуанчжоу создал внушительный внедорожник GS8. Взглянув на него, сразу забываешь о смешных китайских транскрипциях и качестве другой продукции. Здоровенный джип, напоминающий танк, предлагает очень много функций по цене 2,2 миллиона. Мощность двигателя — 190 лошадиных сил. А если заменить на радиаторе китайскую эмблему на Toyota, можно всех дурить, что купил «крузак».

gac-motor.com / GAC Motor Co., Ltd. (GAC MOTOR) Haval Jolion

Опять же внятная цены и «полный фарш». Не секрет, что другие представители марки Haval выглядят интереснее, но и ценник у них почти европейский. «Джолион» же пока предлагает счастье за небольшие деньги.

haval.ru / HAVAL

Chery Exceed

На этот раз Китай предлагает премиальный автомобиль. Exceed TXL — стильный автомобиль уровня Lexus, Infiniti и Acura. Китайцы окрестили комплектацию болида — Luxury. Цена от 2,3 миллионов. Такую же цену предлагают сегодня Mitsubishi за неброский двухлитровый Outlander. Выходит, у Exceed есть неплохой шанс.

Prt Scr youtube.com / NAAVTOTRASSE

Ранее сообщалось, что рост цен на новые автомобили замедлился к концу лета в России.