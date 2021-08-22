Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
22 августа 00:48
00:37
Общество
Россия начнет испытывать вакцину с разными штаммами коронавируса в 2022 году
00:32
Технологии
Гинцбург оценил вероятность создания одной вакцины от COVID-19 и гриппа
00:27
Происшествия
Мотоциклист погиб на месте после столкновения с КамАЗом в Петербурге
00:26
Экономика
Автомобили KIA и LADA стали самыми продаваемыми в России
00:08
Общество
Умерла 81-летняя княгиня Лихтенштейна Мария-Аглая
00:02
Технологии
Автомобили из Китая вскоре подвинут европейских конкурентов
23:50
Происшествия
Крыша птицефабрики полыхает в Пермском крае
23:45
Спорт
Рублев впервые в карьере обыграл Медведева и вышел в финал турнира «Мастерс»
23:34
Общество
РЭО предостерег россиян от разогревания еды в пластиковой упаковке
23:23
Политика
Захарова сообщила о реакции России на «Крымскую платформу» Украины
Все новости

Автомобили из Китая вскоре подвинут европейских конкурентов

Технологии
Автомобили из Китая вскоре подвинут европейских конкурентов
geely.com  /  Geely

В последнее время автомобили из Китая заполнили российский и мировой рынок. Им удалось преодолеть ту фазу, когда покупателям часто приходилось испытывать испанский стыд за качество и потребительские характеристики. Почему же машины из Поднебесной становятся такими популярными и за что их любят водители, выяснял журнал Maxim.

Chery Tiggo Pro 8

Восьмая модель полюбившегося многим «Тигго» теперь дополнилось приставкой Pro. Это удивительный экземпляр, и в первую очередь нужно отметить 3D-узор решетки радиатора, а цветовая палитра вообще стоит отдельного разговора. Волшебный салон и топовое оснащение, а поведение на дороге вполне европейское. Цена на без преувеличения суперкар тоже радует. За эту же цену Tiggo Pro 8 некоторые дилеры предлагают самое топовое исполнение Hyundai Creta. 

Автомобили из Китая вскоре подвинут европейских конкурентов
chery.ru  / CHERY

Geely Coolray

Этот удобный и проворный Coolray построен на платформе BMA, созданной в содружестве с инженерами компании Volvo. Стоит этот приятель 1,3 миллиона. За эту цену автолюбитель получает изумительно настроенное шасси и бодрый полуторалитровый турбомотор мощностью 150 лошадиных сил. В данной комплектации не нужно даже доплачивать за литье. Входит в цену и кожаная обивка торпедо, климат-контроль и музыка. Все, кто пробовал прокатиться на данном аппарате, утверждают, что он до невозможности удобен в управлении. 

Автомобили из Китая вскоре подвинут европейских конкурентов
showroom.geely-m2o.ru  / официальный дилер geely

JAC J7

Победитель в категории «Бюджетник». Несмотря на то что габаритная длина автомобиля составляет почти 4,8 метра, почти как модель бизнес-класса, его цена равна Lada Vesta. При этом у китайского автомобиля мощный мотор, светодиодная оптика, кондиционер и музыка с USB и Bluetooth в базовом оснащении. Идеальный первый автомобиль. 

Автомобили из Китая вскоре подвинут европейских конкурентов
jaccar.ru  / JACCAR.RU
GAC GS8

Аналог нового Land Cruiser 300 для тех, у кого нет на него денег. Автомобильный концерн из Гуанчжоу создал внушительный внедорожник GS8. Взглянув на него, сразу забываешь о смешных китайских транскрипциях и качестве другой продукции. Здоровенный джип, напоминающий танк, предлагает очень много функций по цене 2,2 миллиона. Мощность двигателя — 190 лошадиных сил. А если заменить на радиаторе китайскую эмблему на Toyota, можно всех дурить, что купил «крузак». 

Автомобили из Китая вскоре подвинут европейских конкурентов
gac-motor.com  /  GAC Motor Co., Ltd. (GAC MOTOR)
Haval Jolion

Опять же внятная цены и «полный фарш». Не секрет, что другие представители марки Haval выглядят интереснее, но и ценник у них почти европейский. «Джолион» же пока предлагает счастье за небольшие деньги. 

Автомобили из Китая вскоре подвинут европейских конкурентов
haval.ru  / HAVAL

Chery Exceed

На этот раз Китай предлагает премиальный автомобиль. Exceed TXL — стильный автомобиль уровня Lexus, Infiniti и Acura. Китайцы окрестили комплектацию болида — Luxury. Цена от 2,3 миллионов. Такую же цену предлагают сегодня Mitsubishi за неброский двухлитровый Outlander. Выходит, у Exceed есть неплохой шанс. 

Автомобили из Китая вскоре подвинут европейских конкурентов
Prt Scr youtube.com  / NAAVTOTRASSE

Ранее сообщалось, что рост цен на новые автомобили замедлился к концу лета в России. 

 

Вернуться назад

Все новости / Технологии / Автомобили из Китая вскоре подвинут европейских конкурентов
китай автомобили китайский автопром автолюбители
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru