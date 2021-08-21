Представитель Союза похоронных организаций опровергла данные о росте цен на гробы

Обсуждение в СМИ возможного повышения цен на гробы и кресты на 30–60% происходит с искажением фактов и похоже на истерию. Об этом в интервью ФАН заявила исполнительный директор Союза похоронных организаций и крематориев России Елена Андреева. Ранее в СМИ появилась информация, что за последний месяц цены на гробы выросли не менее, чем на 30%, на деревянные кресты — на 20%, а на металлические оградки для могил — в 2,5 раза. Основной причиной производители называют увеличение стоимости на металл и древесину, которые используются для создания этих изделий.

«Поднялась информационная волна, в результате которой журналисты перешли от повышения цен на гробы к росту стоимости ритуальных услуг на 60% — это не соответствует действительности, — заявила Елена Андреева. — Мы обсуждаем вопрос повышения цены конкретно на товары — на гробы, а не на услуги. Но я сделала несколько звонков специально: нет такой тенденции, что на 30–60 % повышается стоимость. Прейскурант менялся в среднем на 10% и больше, но я выходила не на производителей гробов, а на похоронные агентства».

Елена Андреева при этом допустила, что ощутимое повышение цен на отдельные виды похоронных изделий в дальнейшем может произойти.

«Если говорить о деревянных гробах, действительно доска дорожает. Это наверняка заметили строители, дачники. За последний год это все заметно выросло в цене, конечно. А если сырье дорожает, то и продукция из него тоже», — добавила исполнительный директор Союза похоронных организаций и крематориев.

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Собеседница ФАН при этом отметила высокий спрос на подобные изделия и услуги ритуальных агентств, на который повлияло распространение новых штаммов коронавируса.

«Мы сейчас живем в ситуации избыточной смертности. Мы видим последствия пандемии: к сожалению, большое количество смертей регистрируется и есть спрос на ритуальные услуги. Но доходы населения в последнее время не росли и средний чек по похоронам тоже: мы видим, как люди стараются экономить, выбирать товары меньшей стоимости. И люди, которые работают в этой области всегда стараются реагировать на ситуацию и предлагать более бюджетные товары», — отметила Андреева.

При этом исполнительный директор Союза похоронных организаций и крематориев России подчеркнула, что даже в случае фактического роста цен на гробы и оградки на 30–60%, как прогнозирует ряд экспертов, представители отрасли смогут предложить более экономичные аналоги потребителям, например гробы из переработанной древесины или других альтернативных вариантов.